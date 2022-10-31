Запасы газа в Германии достигли рекордного уровня – данные операторов

Агентство делает вывод, что это рекордный показатель. Предыдущий максимум был зафиксирован 10 ноября 2019 года – 239,62 ТВт-ч.

О том, что речь идет о рекордных показателях, сказал dpa и исполняющий директор отраслевого объединения INES (Initiative Energien Speichern) Себастьян Блешке.

Он считает, что имеющиеся запасы газа говорят о "хорошей подготовке на предстоящую зиму" и свидетельствует о том, что страна "на очень большой шаг" приблизилась к энергетической независимости.

"Немецкая волна" уточняет, что газовые хранилища в Германии заполнены на 98,52%, а в Европе в целом – на 94,34%.