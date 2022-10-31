Запасы газа в Германии достигли рекордного уровня – данные операторов

Агентство делает вывод, что это рекордный показатель. Предыдущий максимум был зафиксирован 10 ноября 2019 года – 239,62 ТВт-ч.
О том, что речь идет о рекордных показателях, сказал dpa и исполняющий директор отраслевого объединения INES (Initiative Energien Speichern) Себастьян Блешке.
Он считает, что имеющиеся запасы газа говорят о "хорошей подготовке на предстоящую зиму" и свидетельствует о том, что страна "на очень большой шаг" приблизилась к энергетической независимости.
"Немецкая волна" уточняет, что газовые хранилища в Германии заполнены на 98,52%, а в Европе в целом – на 94,34%.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорилось в статье.