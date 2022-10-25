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У Европы больше газа, чем необходимо – Bloomberg

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Европейские хранилища газа заполнены на 93,6%
Европейские хранилища газа заполнены на 93,6%
Фото: EPA

Страны Европейского союза накопили больше газа, чем необходимо. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 25 октября.

Как пишет издание, сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорится в статье.

В то же время "риски еще впереди", написало Bloomberg, отметив, что многое зависит от погоды, а резкое похолодание быстро приведет к тому, что Европа "погрузится в свои запасы". Европейские хранилища заполнены на 93,6%, этого хватит на два месяца холодной зимы, говорится в материале. Поэтому параллельно странам союза придется продолжать импортировать топливо.

Избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря, заявил телеканалу ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато. 

Тем не менее сокращение использования газа "остается важным", несмотря на более низкие цены, отметило Bloomberg. Издание, ссылаясь на данные Timera Energy, написало, что за счет закрытия крупных промышленных потребителей спрос на газ снизился на 7–9%. Однако это меньше целевого показателя ЕС в 15%, подчеркнуло Bloomberg.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги: газ, импорт, цены, Евросоюз, российский газ, ЕС, топливо
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