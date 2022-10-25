У Европы больше газа, чем необходимо – Bloomberg

Как пишет издание, сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорится в статье.

В то же время "риски еще впереди", написало Bloomberg, отметив, что многое зависит от погоды, а резкое похолодание быстро приведет к тому, что Европа "погрузится в свои запасы". Европейские хранилища заполнены на 93,6%, этого хватит на два месяца холодной зимы, говорится в материале. Поэтому параллельно странам союза придется продолжать импортировать топливо.

Избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря, заявил телеканалу ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато.

Тем не менее сокращение использования газа "остается важным", несмотря на более низкие цены, отметило Bloomberg. Издание, ссылаясь на данные Timera Energy, написало, что за счет закрытия крупных промышленных потребителей спрос на газ снизился на 7–9%. Однако это меньше целевого показателя ЕС в 15%, подчеркнуло Bloomberg.