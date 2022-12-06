Евросоюз рассматривает вариант введения полотка цены на газ на уровне €220 за 1 МВт-ч – Reuters

Дипломаты стран Евросоюза обсудят предложение 7 декабря, отмечает агентство.
Его собеседники говорят, что позиции стран, которые выступают против ограничения цены на газ (например, Германия), свою позицию не изменили, а это значит, что соглашение могут не утвердить на встрече 13 декабря и поэтому 19 декабря может понадобиться еще одна встреча.
Reuters пишет, что новое предложение меньше на €55, чем то, которое предлагали 22 ноября. "Потолок" в €275 за 1 МВт-ч (€2901 за 1 тыс. м³) был раскритикован как "слишком высокий".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Его стоимость в августе повышалась до $3300 за 1 тыс. м³. Позже она снизилась.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".
За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо.