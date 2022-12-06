Евросоюз рассматривает вариант введения полотка цены на газ на уровне €220 за 1 МВт-ч – Reuters

Дипломаты стран Евросоюза обсудят предложение 7 декабря, отмечает агентство.

Его собеседники говорят, что позиции стран, которые выступают против ограничения цены на газ (например, Германия), свою позицию не изменили, а это значит, что соглашение могут не утвердить на встрече 13 декабря и поэтому 19 декабря может понадобиться еще одна встреча.

Reuters пишет, что новое предложение меньше на €55, чем то, которое предлагали 22 ноября. "Потолок" в €275 за 1 МВт-ч (€2901 за 1 тыс. м³) был раскритикован как "слишком высокий".