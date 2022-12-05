Страны ЕС сократили использование газа на четверть – Financial Times

В Германии и Италии, двух крупнейших странах – потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23 и 21% соответственно. Во Франции и Испании он также упал более чем 20%, а в Нидерландах – более чем на 30%.

Как отметило издание, европейские страны находят альтернативные источники энергии или сдерживают спрос. Также экономить помогла не по сезону теплая осень, говорится в материале.

Кроме того, Европа вводит ограничения на экспорт российской нефти: сегодня вступил в силу запрет на импорт российской нефти морским путем, напомнило Financial Times.