Страны ЕС сократили использование газа на четверть – Financial Times

В Германии и Италии, двух крупнейших странах – потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23 и 21% соответственно. Во Франции и Испании он также упал более чем 20%, а в Нидерландах – более чем на 30%.
Как отметило издание, европейские страны находят альтернативные источники энергии или сдерживают спрос. Также экономить помогла не по сезону теплая осень, говорится в материале.
Кроме того, Европа вводит ограничения на экспорт российской нефти: сегодня вступил в силу запрет на импорт российской нефти морским путем, напомнило Financial Times.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены.