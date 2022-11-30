Немецкая компания подала на "Газпром" в суд из-за недопоставок газа, замена которого оценена в €11,6 млрд

В немецкой компании подчеркнули, что убытки они будут нести до конца 2024 года Фото: ЕРА

"Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с недопоставкой GPE объемов газа с июня. Uniper вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства по доставке клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов. Это приводит к тому, что Uniper должен нести все расходы по замене", – говорится в релизе.

В немецкой компании подчеркивают, что их расходы уже составляют не менее €11,6 млрд и будут продолжать расти до конца 2024 года.

"Uniper также объявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения Unipro. Предполагалось, что Unipro будет продаваться с лета 2021 года, сделка была согласована с местным покупателем, но политическое одобрение сделки еще не получено", – заявили в немецкой штаб-квартире в Дюссельдорфе.

Uniper – международная энергетическая компания, работающая более чем в 40 странах.