Немецкая компания подала на "Газпром" в суд из-за недопоставок газа, замена которого оценена в €11,6 млрд

"Uniper требует возмещения убытков, понесенных компанией в связи с недопоставкой GPE объемов газа с июня. Uniper вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства по доставке клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов. Это приводит к тому, что Uniper должен нести все расходы по замене", – говорится в релизе.
В немецкой компании подчеркивают, что их расходы уже составляют не менее €11,6 млрд и будут продолжать расти до конца 2024 года.
"Uniper также объявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения Unipro. Предполагалось, что Unipro будет продаваться с лета 2021 года, сделка была согласована с местным покупателем, но политическое одобрение сделки еще не получено", – заявили в немецкой штаб-квартире в Дюссельдорфе.
Uniper – международная энергетическая компания, работающая более чем в 40 странах.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривалась возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).
С начала вторжения РФ в Украину ЕС заместил российский газ на две трети, сообщала фон дер Ляйен 19 октября.