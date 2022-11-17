Суд в Стокгольме вынес решение по иску финской компании к "Газпрому". Gasum заявила, что суд разрешил не платить в рублях за газ

Gasum заявила, что арбитражный суд решил: она не обязана платить "Газпрому" в рублях Фото: ЕРА

Gasum заключила с "Газпром экспорт" долгосрочный контракт на поставки газа, в апреле российский монополист потребовал проводить оплату за газ не в евро, а в рублях. Gasum это требование не приняла, подчеркивается в релизе.

"Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия в отношении некоторых других требований, выдвинутых на основании договора. По этим причинам Gasum передала дело в арбитраж в соответствии с договором поставки. В мае "Газпром экспорт" прекратил поставки газа компании Gasum. 14 ноября арбитражный суд вынес решение по данному делу. Согласно решению, Gasum не обязана платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты", – говорится в релизе финской компании.

Также суд обязал стороны продолжить переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации.

"Пока поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку газа компании Gasum продолжаться не будут", – подчеркнули в Gasum.

"Газпром" утверждает, что арбитраж обязал Gasum выплатить российской компании "задолженность в размере более €300 млн за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", и таким образом "подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях".