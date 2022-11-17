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Суд в Стокгольме вынес решение по иску финской компании к "Газпрому". Gasum заявила, что суд разрешил не платить в рублях за газ

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Gasum заявила, что арбитражный суд решил: она не обязана платить "Газпрому" в рублях
Gasum заявила, что арбитражный суд решил: она не обязана платить "Газпрому" в рублях
Фото: ЕРА

14 ноября суд вынес решение по арбитражному разбирательству между финской компанией Gasum и российским "Газпромом". Об этом сообщила пресс-служба Gasum 16 ноября, издание Energia.rp.pl уточняет, что речь об арбитражном суде в Стокгольме.

Gasum заключила с "Газпром экспорт" долгосрочный контракт на поставки газа, в апреле российский монополист потребовал проводить оплату за газ не в евро, а в рублях. Gasum это требование не приняла, подчеркивается в релизе. 

"Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия в отношении некоторых других требований, выдвинутых на основании договора. По этим причинам Gasum передала дело в арбитраж в соответствии с договором поставки. В мае "Газпром экспорт" прекратил поставки газа компании Gasum. 14 ноября арбитражный суд вынес решение по данному делу. Согласно решению, Gasum не обязана платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным порядком оплаты", – говорится в релизе финской компании. 

Также суд обязал стороны продолжить переговоры по контракту для разрешения сложившейся ситуации. 

"Пока поставки природного газа из России в соответствии с контрактом на поставку газа компании Gasum продолжаться не будут", – подчеркнули в Gasum. 

"Газпром" утверждает, что арбитраж обязал Gasum выплатить российской компании "задолженность в размере более €300 млн за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", и таким образом "подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях".

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях

В мае РФ прекратила поставки газа в Финляндию, а Gasum заявила, что будет импортировать газ из других источников. Как сообщало агентство Reuters, Финляндия импортирует большую часть своего газа из России, но на газ приходится лишь около 5% ее годового потребления энергии. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Газпром, Россия, евро, газ, рубль, Финляндия, Газпром экспорт, суд
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