Германия меньше чем за 200 дней построила первый терминал для сжиженного газа

Работы удалось выполнить за 194 дня. Такой темп строительства удалось сохранить благодаря режиму лояльности экологических служб, говорится в сообщении.
Для начала работы в терминале нужно установить плавучие установки для приема сжиженного природного газа FSRU Höegh Esperanza. Первая из них прибудет в Вильгельмсхафен в середине декабря, вторая – в конце 2023 года.Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года, отмечают в порту.
Терминал будет подключен к газопроводной сети и получит доступ к подземному хранилищу Etzel на севере Германии, информируют в Niedersachsen Ports.
Компания подчеркивает, что окончание строительстваявляется "гигантским шагом к более безопасному энергоснабжению Германии".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорилось в статье.
31 октября "Немецкая волна" сообщила, что газовые хранилища в Германии заполнены на 98,52%, а в Европе в целом – на 94,34%.