Германия меньше чем за 200 дней построила первый терминал для сжиженного газа

Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года Фото: nports.de

Работы удалось выполнить за 194 дня. Такой темп строительства удалось сохранить благодаря режиму лояльности экологических служб, говорится в сообщении.

Для начала работы в терминале нужно установить плавучие установки для приема сжиженного природного газа FSRU Höegh Esperanza. Первая из них прибудет в Вильгельмсхафен в середине декабря, вторая – в конце 2023 года.Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года, отмечают в порту.

Терминал будет подключен к газопроводной сети и получит доступ к подземному хранилищу Etzel на севере Германии, информируют в Niedersachsen Ports.

Компания подчеркивает, что окончание строительстваявляется "гигантским шагом к более безопасному энергоснабжению Германии".