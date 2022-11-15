ГОРДОН
 
 
МИР

Германия меньше чем за 200 дней построила первый терминал для сжиженного газа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года
Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года
Фото: nports.de

В порту немецком порту Вильгельмсгафен на Северном море в рекордно короткие сроки завершено строительство первого в Германии терминала для приема сжиженного природного газа. О этом 14 ноября сообщила управляющая портом компания Niedersachsen Ports.

Работы удалось выполнить за 194 дня. Такой темп строительства удалось сохранить благодаря режиму лояльности экологических служб, говорится в сообщении.

Для начала работы в терминале нужно установить плавучие установки для приема сжиженного природного газа FSRU Höegh Esperanza. Первая из них прибудет в Вильгельмсхафен в середине декабря, вторая – в конце 2023 года.Терминал начнет принимать танкеры с топливом уже в январе 2023 года, отмечают в порту.

Терминал будет подключен к газопроводной сети и получит доступ к подземному хранилищу Etzel на севере Германии, информируют в Niedersachsen Ports.

Компания подчеркивает, что окончание строительстваявляется "гигантским шагом к более безопасному энергоснабжению Германии".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорилось в статье.

31 октября "Немецкая волна"  сообщила, что газовые хранилища в Германии заполнены на 98,52%, а в Европе в целом – на 94,34%.

Теги: Германия, LNG-терминал, сжиженный газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь, и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет
"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет
Блогер-миллионница Стужук не вернется в Украину
Блогер-миллионница Стужук не вернется в Украину
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг
На частном самолете в компании молодежи. Деми Мур отпраздновала 60-летие громкой вечеринкой
На частном самолете в компании молодежи. Деми Мур отпраздновала 60-летие громкой вечеринкой
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Зарицкая высказалась о своем новом романе с украинским музыкантом
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса из цветной капусты
Боржемская поделилась рецептом ризотто без риса – из цветной капусты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (596044)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (103556)
3
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (69562)
4
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (60666)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (46523)
6
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (45968)
7
"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст (45234)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (37821)
 
 
 
 