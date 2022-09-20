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Газохранилища в Германии заполнены уже более чем на 90%

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До 1 ноября резервуары должны быть заполнены не менее чем на 95%
До 1 ноября резервуары должны быть заполнены не менее чем на 95%
Фото: EPA

Газохранилища в Германии заполнены более чем на 90%, несмотря на отсутствие поставок российского газа. Об этом свидетельствуют данные европейских операторов хранилищ.

Распоряжением правительства Германии предусмотрено, пишет Deutschlandfunk, что до 1 ноября резервуары должны быть заполнены не менее чем на 95%. Это количество примерно соответствует общегосударственному потреблению в январе – феврале этого года.

Издание отмечает, что хранилища компенсируют колебания потребления газа, образуя своеобразную буферную систему для газового рынка. Зимой эти хранилища покрывают до 60% потребления газа в Германии.

В настоящее время Германия получает природный газ по трубопроводам из Норвегии, Нидерландов и Бельгии.

Контекст:

Из-за нападения РФ на Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. 

В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 40% от проектной мощностиКомпания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

19 сентября Reuters сообщило, что покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставки по временно закрытому газопроводу "Северный поток". Это произошло впервые после того, как 31 августа Россия закрыла проходящий по дну Балтийского моря газопровод на "техническое обслуживание".

Теги: Россия, Германия, газ, рынок, природный газ
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