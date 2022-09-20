Газохранилища в Германии заполнены уже более чем на 90%

До 1 ноября резервуары должны быть заполнены не менее чем на 95% Фото: EPA

Распоряжением правительства Германии предусмотрено, пишет Deutschlandfunk, что до 1 ноября резервуары должны быть заполнены не менее чем на 95%. Это количество примерно соответствует общегосударственному потреблению в январе – феврале этого года.

Издание отмечает, что хранилища компенсируют колебания потребления газа, образуя своеобразную буферную систему для газового рынка. Зимой эти хранилища покрывают до 60% потребления газа в Германии.

В настоящее время Германия получает природный газ по трубопроводам из Норвегии, Нидерландов и Бельгии.