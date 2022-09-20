Газохранилища в Германии заполнены уже более чем на 90%

Распоряжением правительства Германии предусмотрено, пишет Deutschlandfunk, что до 1 ноября резервуары должны быть заполнены не менее чем на 95%. Это количество примерно соответствует общегосударственному потреблению в январе – феврале этого года.
Издание отмечает, что хранилища компенсируют колебания потребления газа, образуя своеобразную буферную систему для газового рынка. Зимой эти хранилища покрывают до 60% потребления газа в Германии.
В настоящее время Германия получает природный газ по трубопроводам из Норвегии, Нидерландов и Бельгии.
Из-за нападения РФ на Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
В июне 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
19 сентября Reuters сообщило, что покупатели российского природного газа в Германии возобновили заявки на поставки по временно закрытому газопроводу "Северный поток". Это произошло впервые после того, как 31 августа Россия закрыла проходящий по дну Балтийского моря газопровод на "техническое обслуживание".