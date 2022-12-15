Британская разведка оценила вероятность успешного штурма оккупантами севера Украины

В минобороны Великобритании отмечают, что учения белорусской армии проходят на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. При этом в Беларусь были переброшены российские подразделения мобилизованных резервистов.
"Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако в настоящее время собранные на учения белорусские войска и российские подразделения вряд ли представляют силу, способную провести новый успешный штурм северной Украины", – полагают британские военные.
(3/3) Belarus played a key enabling role in Russia’s assault towards Kyiv from 24 February 2022. However, the exercising Belarusian troops and Russian units are currently unlikely to constitute a force capable of conducting a successful new assault into northern Ukraine.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 15, 2022
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".
6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".
3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.