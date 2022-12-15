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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка оценила вероятность успешного штурма оккупантами севера Украины

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Вторжение из Беларуси на данный момент не является серьезным риском для Украины, считают в британской разведке
Вторжение из Беларуси на данный момент не является серьезным риском для Украины, считают в британской разведке
Фото: EPA

Британская разведка не видит на территории Беларуси сил, способных на новое вторжение в Украину, даже с учетом внезапной проверки боевой готовности, объявленной в РБ. Об этом сообщает минобороны Великобритании 15 декабря в Twitter.

В минобороны Великобритании отмечают, что учения белорусской армии проходят на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. При этом в Беларусь были переброшены российские подразделения мобилизованных резервистов.

"Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако в настоящее время собранные на учения белорусские войска и российские подразделения вряд ли представляют силу, способную провести новый успешный штурм северной Украины", – полагают британские военные.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Теги: Россия, Киев, Украина, Беларусь, Великобритания, Минск, разведка, вторжение, Russia, Ukraine, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, учения, Kyiv, границы, российские оккупанты
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