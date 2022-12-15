Британская разведка оценила вероятность успешного штурма оккупантами севера Украины

Вторжение из Беларуси на данный момент не является серьезным риском для Украины, считают в британской разведке Фото: EPA

В минобороны Великобритании отмечают, что учения белорусской армии проходят на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. При этом в Беларусь были переброшены российские подразделения мобилизованных резервистов.

"Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако в настоящее время собранные на учения белорусские войска и российские подразделения вряд ли представляют силу, способную провести новый успешный штурм северной Украины", – полагают британские военные.