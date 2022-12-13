Данилов об угрозе со стороны Беларуси: Если кто-то сунется на нашу территорию, ответ будет таким, что никому не завидую

"Беларусь оккупирована Российской Федерацией, мы с вами неоднократно об этом говорили. Но человек, который на сегодня находится на территории Беларуси, делает все возможное и невозможное, чтобы не втягивать Беларусь в войну против нашего народа. Они знают, чем это для них может закончиться. Они видят на примере РФ, сколько россиян... Тысячами мы их туда пакуем каждую неделю. чтобы они там хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают. Я не думаю, что есть большое желание у белорусов повторять судьбу РФ Действительно, там сегодня были учения, мы были уведомлены, что они там будут проходить. Для нас это не является чем-то внезапным. Мы готовы к любому развитию событий, если РФ совместно с беларусами будут осуществлять те или иные акты агрессии", – сказал он.

Данилов отметил, что Украина проводила проверку регионов, граничащих с Беларусью, и готова к любым сценариям.

"Еще раз подчеркну: если, не дай бог, кто-то будет сунуться на нашу территорию, ответ будет таким, что никому я бы не завидовал", – заявил секретарь СНБО.