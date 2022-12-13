Данилов об угрозе со стороны Беларуси: Если кто-то сунется на нашу территорию, ответ будет таким, что никому не завидую

"Беларусь оккупирована Российской Федерацией, мы с вами неоднократно об этом говорили. Но человек, который на сегодня находится на территории Беларуси, делает все возможное и невозможное, чтобы не втягивать Беларусь в войну против нашего народа. Они знают, чем это для них может закончиться. Они видят на примере РФ, сколько россиян... Тысячами мы их туда пакуем каждую неделю. чтобы они там хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают. Я не думаю, что есть большое желание у белорусов повторять судьбу РФ Действительно, там сегодня были учения, мы были уведомлены, что они там будут проходить. Для нас это не является чем-то внезапным. Мы готовы к любому развитию событий, если РФ совместно с беларусами будут осуществлять те или иные акты агрессии", – сказал он.
Данилов отметил, что Украина проводила проверку регионов, граничащих с Беларусью, и готова к любым сценариям.
"Еще раз подчеркну: если, не дай бог, кто-то будет сунуться на нашу территорию, ответ будет таким, что никому я бы не завидовал", – заявил секретарь СНБО.
4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".
6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".
3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.