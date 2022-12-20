Путину не удалось уговорить Лукашенко на участие в войне в Украине – ISW

Отмечается, что Путин и Лукашенко по итогам встречи в Минске воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, при этом оба лидера отметили, что Беларусь по-прежнему сталкивается с западной угрозой.

Путин заявил, что РФ может заняться обучением белорусских экипажей боевой авиации применению боеприпасов "со специальными боевыми частями" в связи с якобы "обострением" ситуации на внешних границах Союзного государства.

Лукашенко отметил, что Россия поставила комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер". При этом Путин заявил, что оба лидера обсуждали формирование единого оборонного пространства

ISW отмечает, что участие Беларуси в войне Путина против Украины маловероятно. Тот факт, что Путин, похоже, принял тезисы Лукашенко, не убедив его скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку.

Кремль также пытался скрыть вероятные первоначальные намерения Путина оказать давление на Лукашенко, чтобы заставить его пойти на дальнейшие уступки по интеграции с Российской Федерацией, говорится в отчете. Путин, в частности, заявил, что "Россия не заинтересована в поглощении кого-либо", имея в виду Беларусь.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Путин ездил в Беларусь не для того, чтобы убедить Лукашенко присоединиться к войне. В ISW напомнили, что Песков категорически отрицал намерение Путина вторгнуться в Украину за несколько дней до начала наступления. Аналитики делают вывод, что это, скорее всего, означает попытку скрыть желание Путина вовлечь Лукашенко в войну и очевидную неудачу в этом.