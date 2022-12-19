Путин: Россия займется обучением летчиков Беларуси на самолетах "со специальной боевой частью"

"Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Беларуси по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", – сказал он.
Путин добавил, что подобные формы сотрудничества использует США, которые давно проводят такие мероприятия с союзниками по НАТО.
"Такие согласованные меры исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства", – заявил Путин.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что у белорусских границ есть "напряжение", и также заговорил об "особых" боеприпасах.
"Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то, я несколько раз, и в Питере, и в Москве, и в Сочи, встречаясь, информировал, что у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ Союзного государства, прежде всего на западе. И нам надо было бы обезопасить белорусское государство", – сказал он.
Путин находится с рабочим визитом в Минске. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи президенты, как они заявили на пресс-конференции, обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
25 июня Лукашенко в ходе встречи сказал Путину, что белорусские власти "очень напрягают" тренировочные полеты самолетов НАТО. Он попросил президента РФ помочь "приспособить самолеты", которые есть в армии Беларуси, "которые могут нести ядерные заряды".
Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.