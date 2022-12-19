Путин заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы кого-то "поглощать"

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня", – сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.

При этом он подчеркнул, что Россия и Беларусь строят Союзное государство, усиливают экономическую интеграцию.

Президент РФ находится с рабочим визитом в Минске. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.