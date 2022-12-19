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Путин заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы кого-то "поглощать"

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Путин прокомментировал планы РФ
Путин прокомментировал планы РФ
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует поглощать Беларусь или какую-либо другую страну. Об этом он заявил в Минске по итогам встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Брифинг транслировало издание РБК.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня", – сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.

При этом он подчеркнул, что Россия и Беларусь строят Союзное государство, усиливают экономическую интеграцию.

Президент РФ находится с рабочим визитом в Минске. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент. Лукашенко в начале встречи высказывал ожидания, что это произойдет в конце октября.

4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью.

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Союзное государство
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