Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Путин на протяжении долгого времени в КГБ и в аппарате на федеральном и региональном уровнях проходил через большое количество унижений. Скорее всего, тогда он возненавидел весь мир

Путин до того, как взойти на вершину власти в РФ, прошел через унижения. Это оставило свой отпечаток, считает Галлямов Фото: ЕРА (архив)

"Путин на протяжении долгого времени вынужден был проходить через большое количество унижений. И возможно, переживания по этому поводу ведут к появлению... Ну, копятся негативные эмоции. Поэтому, скорее всего, он тогда возненавидел весь мир", – полагает Галлямов.

Как считает политтехнолог, российского лидера "триггерит" в момент, когда он встречается с чем-то, что, как ему кажется, напоминает ему о временах, когда ему пришлось унижаться.

"У него поднимается волна эмоций, и он становится абсолютно безжалостным. А когда никто ему не противоречит, комплексы в нем спят и не триггерят. В принципе, в этот момент, я повторюсь, он очень нормальный, спокойный", – вспоминает экс-спичрайтер российского президента..

По мнению политтехнолога, "по совокупности" на протяжении всей жизни действующему президенту РФ "слишком много приходилось кланяться и угодничать".

"В конце концов, все 90-е годы он был в полупоклоне", – резюмировал Галлямов, говоря о карьерном пути Путина в чиновничьем аппарате на российском федеральном уровне.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube