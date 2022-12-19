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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Путин на протяжении долгого времени в КГБ и в аппарате на федеральном и региональном уровнях проходил через большое количество унижений. Скорее всего, тогда он возненавидел весь мир

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Путин до того, как взойти на вершину власти в РФ, прошел через унижения. Это оставило свой отпечаток, считает Галлямов
Путин до того, как взойти на вершину власти в РФ, прошел через унижения. Это оставило свой отпечаток, считает Галлямов
Фото: ЕРА (архив)

Президенту РФ Владимиру Путину приходилось часто "унижаться и угодничать", что наложило отпечаток на его характер и отношение к миру. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина.

"Путин на протяжении долгого времени вынужден был проходить через большое количество унижений. И возможно, переживания по этому поводу ведут к появлению... Ну, копятся негативные эмоции. Поэтому, скорее всего, он тогда возненавидел весь мир", – полагает Галлямов.

Как считает политтехнолог, российского лидера "триггерит" в момент, когда он встречается с чем-то, что, как ему кажется, напоминает ему о временах, когда ему пришлось унижаться.

"У него поднимается волна эмоций, и он становится абсолютно безжалостным. А когда никто ему не противоречит, комплексы в нем спят и не триггерят. В принципе, в этот момент, я повторюсь, он очень нормальный, спокойный", – вспоминает экс-спичрайтер российского президента..

По мнению политтехнолога, "по совокупности" на протяжении всей жизни действующему президенту РФ "слишком много приходилось кланяться и угодничать".

"В конце концов, все 90-е годы он был в полупоклоне", – резюмировал Галлямов, говоря о карьерном пути Путина в чиновничьем аппарате на российском федеральном уровне.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин, закончив юридический факультет Ленинградского университета, в 1975 году, был по распределению направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР, где служил по 1991 год.

В 1990–1996 годы Путин работал помощником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Затем переехал в Москву, где был принят на работу заместителем управляющего делами президента РФ Бориса Ельцина. Как вспоминал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев, против этого назначения выступал руководитель администрации Ельцина Анатолий Чубайс.

В 1997–1998 годах Путин был заместителем руководителя администрации президента, затем до 1999 года возглавлял Федеральную службу безопасности. 

После пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета безопасности в августе 1999 года Путин возглавил правительство РФ. По мнению вице-президента компании ЮКОС, миллиардера Леонида Невзлина выбором на роль "преемника" Ельцина Путин обязан миллиардеру Роману Абрамовичу.

31 декабря 1999 года Путин стал и.о. президента РФ и с тех пор остается при власти. В 2000 году он впервые победил на выборах президента, затем избирался еще три раза. Путин находится у власти более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.


Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, Москва, Санкт-Петербург, Кремль, КГБ, Ленинград, Алеся Бацман, Анатолий Чубайс, карьера, власть, унижения, назначение, Аббас Галлямов
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