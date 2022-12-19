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Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Путину в командировках готовят помещения, где все должно быть чики-пики, а за Медведевым таскают набор фетишей: его любимые картины, вазы, розовых медвежат

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По информации Галлямова, у Путина и Медведева разное отношение к комфорту; за Медведевым возят его "личные фетиши"
По информации Галлямова, у Путина и Медведева разное отношение к комфорту; за Медведевым возят его "личные фетиши" 
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин и бывший президент России Дмитрий Медведев существенно отличаются в своем отношении к комфорту, о чем рассказывали сотрудники их аппарата, которые сопровождали их в командировках. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина.

"Путин, знаете, какой комфорт любит? Все должно быть комфортно, неторопливо, так сказать, достойно... Есть разница между комфортом, который любит Медведев и Путин. Например, Путин куда-то едет в командировки – и везде для него готовят какие-то помещения, где ему будет удобно располагаться. И там все должно быть прямо отлично, чики-пики, но ничего такого сверхъестественного. А Медведев – за ним таскают его любимые картины, условно говоря, какие-то вазы. Розовых медвежат, условно. Ну, может, не розовых медвежат. Я сейчас уже забыл", – сказал Галлямов.

Политтехнолог отметил, что не может вспомнить всех подробностей о Медведеве, которые ему рассказывали, но точно знает, что у того есть "набор личных фетишей и за ним их по всей стране таскают".

"Ему надо не просто дежурный пятизвездочный отель, президентский люкс, как в среднем отеле Mamilla в Иерусалиме. Нет, это должно быть индивидуально, под него надо подстроить. Его протокольщики таскают это все за собой. Путин в этом смысле более неприхотлив, если так можно выразиться. То есть понятно, что, укрывшись солдатским плащом, он в поле спать не будет, как [российский полководец Александр] Суворов, но при этом и медвежат за собой тоже не таскает. Это особенность его подхода к комфорту", – сказал Галлямов. 

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В это время президентом был Медведев. 

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

По данным российского журналиста, автора книги "Вся кремлевская рать" Михаила Зыгаря, был момент, когда Медведев "мысленно изменил" Питину и захотел идти на второй срок. Из-за этого, по его словам, отношения между Медведевым и Путиным ухудшились, поскольку Путин решил, что Медведев представляет для него угрозу. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Алеся Бацман, Аббас Галлямов
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