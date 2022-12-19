Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Путину в командировках готовят помещения, где все должно быть чики-пики, а за Медведевым таскают набор фетишей: его любимые картины, вазы, розовых медвежат

По информации Галлямова, у Путина и Медведева разное отношение к комфорту; за Медведевым возят его "личные фетиши" Фото: EPA

"Путин, знаете, какой комфорт любит? Все должно быть комфортно, неторопливо, так сказать, достойно... Есть разница между комфортом, который любит Медведев и Путин. Например, Путин куда-то едет в командировки – и везде для него готовят какие-то помещения, где ему будет удобно располагаться. И там все должно быть прямо отлично, чики-пики, но ничего такого сверхъестественного. А Медведев – за ним таскают его любимые картины, условно говоря, какие-то вазы. Розовых медвежат, условно. Ну, может, не розовых медвежат. Я сейчас уже забыл", – сказал Галлямов.

Политтехнолог отметил, что не может вспомнить всех подробностей о Медведеве, которые ему рассказывали, но точно знает, что у того есть "набор личных фетишей и за ним их по всей стране таскают".

"Ему надо не просто дежурный пятизвездочный отель, президентский люкс, как в среднем отеле Mamilla в Иерусалиме. Нет, это должно быть индивидуально, под него надо подстроить. Его протокольщики таскают это все за собой. Путин в этом смысле более неприхотлив, если так можно выразиться. То есть понятно, что, укрывшись солдатским плащом, он в поле спать не будет, как [российский полководец Александр] Суворов, но при этом и медвежат за собой тоже не таскает. Это особенность его подхода к комфорту", – сказал Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube