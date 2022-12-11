Белковский: Медведев воспринимался либералами как альтернатива Путину, теперь он должен доказывать, что путинее самого Путина

"У него нет выбора. Он вынужден танцевать гопак, как Никита Хрущев на вечеринках Иосифа Сталина. Помимо его каких-то определенных пристрастий, которые ведут к деградации личности, он, поскольку воспринимался системными либералами как некая альтернатива Путину, "свой", теперь должен доказывать, что эти подозрения абсолютно не оправданы и он путинее самого Путина, он более зверский", – сказал он.
Белковский отметил, что в этой роли Медведев выглядит анекдотично и никому уже не интересно, какие угрозы он пишет в Telegram, но для него самого это уже не важно.
"Жизненно важная задача любого путинского чиновника – нравиться вождю, Путину. Все остальное неважно. Считает ли тебя все остальное человечество клоуном, дебилом, кем угодно – не имеет никакого значения на фоне того, что ты должен быть лоялен Путину и демонстрировать ему эту лояльность так, чтобы вождь в это верил", – сказал он.
Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.
Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.
Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.