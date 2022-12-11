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Белковский: Медведев воспринимался либералами как альтернатива Путину, теперь он должен доказывать, что путинее самого Путина

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Белковский: У Медведева нет выбора
Белковский: У Медведева нет выбора
Фото: kremlin.ru

Главная задача экс-президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева – это нравиться нынешнему президенту Владимиру Путину. Об этом сказал российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"У него нет выбора. Он вынужден танцевать гопак, как Никита Хрущев на вечеринках Иосифа Сталина. Помимо его каких-то определенных пристрастий, которые ведут к деградации личности, он, поскольку воспринимался системными либералами как некая альтернатива Путину, "свой", теперь должен доказывать, что эти подозрения абсолютно не оправданы и он путинее самого Путина, он более зверский", – сказал он.

Белковский отметил, что в этой роли Медведев выглядит анекдотично и никому уже не интересно, какие угрозы он пишет в Telegram, но для него самого это уже не важно.

"Жизненно важная задача любого путинского чиновника – нравиться вождю, Путину. Все остальное неважно. Считает ли тебя все остальное человечество клоуном, дебилом, кем угодно – не имеет никакого значения на фоне того, что ты должен быть лоялен Путину и демонстрировать ему эту лояльность так, чтобы вождь в это верил", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский
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