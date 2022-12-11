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Белковский: Российская Федерация не может сохраниться в нынешнем виде. Эта возможность исчерпана

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Белковский: Россия должна перестать ковыряться в истории и выискивать там источники легитимности собственного мышления и действий. На это она обречена, как и на покаяние
Белковский: Россия должна перестать ковыряться в истории и выискивать там источники легитимности собственного мышления и действий. На это она обречена, как и на покаяние
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский политолог Станислав Белковский считает, что после войны с Украиной Россия не сможет сохраниться такой, как сейчас. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Российская Федерации не может сохраниться в нынешнем виде. Эта возможность исчерпана [президентом России] Владимиром Путиным. Жизненное задание Путина состоит в том, чтобы полностью дискредитировать российский авторитаризм, российский империализм и российский милитаризм. Он им успешно занимается, справляется с этой задачей. Но пока он окончательно этого не сделал, он не должен исчезнуть с исторической сцены. Это было бы слишком просто", – сказал Белковский.

Он спрогнозировал, что активные боевые действия на фронте продлятся до конца весны – начала лета 2023 года, а в целом режим Путина еще может просуществовать три-четыре года. 

"Определенный запас прочности у этого режима все равно есть. Когда американцы говорят, что никакой революции [в России] не будет в ближайшее время, они абсолютно правы. В первую очередь потому, что у русского человека нет сознания гражданина, нет сознания налогоплательщика и русский человек абсолютно атомизирован. Русский народ разобщен, он не способен ни к каким коллективным действиям. Это обернулось против Путина во время мобилизации, потому что никто не хотел умирать, но с другой стороны, никто не хочет идти на баррикады, чтобы свергать этот режим. Люди скорее хотят убежать в какое-то укрывище, как говорил [российский писатель] Александр Исаевич Солженицын, внешнее или внутреннее. Они это и делают", – отметил политолог. 

Но в любом случае, по мнению Белковского, Путин доведет дело дискредитации российского империализма до логического конца, "после чего Россия может сформироваться заново, полностью избавившись от психологической зависимости от истории и географии".

"Нужно перестать привязываться к евразийскому "хартленду", этой огромной ледяной пустыне, 88% который непригодно для жизни, и нужно перестать ковыряться в истории и выискивать там источники легитимности собственного мышления и действий. На это Россия обречена, как и на покаяние. И это процесс не политический, он цивилизационный. Он гораздо глубже и масштабнее. Поэтому в этом смысле совершенно неважно, кто там придет [после Путина]. Кто бы ни пришел, это будет именно так", – сказал политолог. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км². Население РФ – более 140 млн человек.

Политики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Михаил Полторанин, который в 1992 году был премьер-министром РФ, в интервью "ГОРДОН" в 2022 году тоже допустил распад России. По его мнению, "первой смоется Тува".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Станислав Белковский, революция, война России против Украины, авторитаризм
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