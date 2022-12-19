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Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Руководитель канцелярии Ельцина закричал: "Какой Путин? Пошел к такой-то матери!" Присутствующие рассказывали: Путин побелел и пулей вылетел из приемной

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Галлямов: Для Путина даже власть инструментальна по отношению к желанию выглядеть крутым мачо
Галлямов: Для Путина даже власть инструментальна по отношению к желанию выглядеть крутым мачо
Фото: Abbas Gallyamov / Facebook

Президент России Владимир Путин хочет выглядеть "крутым мачо", этим объясняются многие его поступки, сказал во время интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина.

"Я думаю, что если поставить его перед выбором, когда для сохранения власти надо принять решение, которое будет воспринято как слабость, либо совершить какую-то глупость, которая приведет к потере власти, но при этом позволит выглядеть ему крутым мачо, он сделает выбор в пользу этого мачизма. Он рискнет властью. Потому что для него, повторюсь, даже власть инструментальна по отношению к желанию выглядеть крутым мачо", – сказал Галлямов.

Политтехнолог считает, что это главный комплекс Путина, и предположил, что он мог сформироваться либо из-за детских травм, либо из-за проблем, с которыми тот сталкивался на работе в 1990-х годах. 

"Может быть, на самом деле не было как таковой травмы – просто по совокупности на протяжении всей жизни ему слишком много приходилось кланяться, угодничать. В конце концов, все 90-е годы он был в полупоклоне", – сказал Галлямов. 

Он вспомнил случай, который произошел с Путиным в конце 1990-х, когда он был заместителем руководителя администрации президента России – начальником главного контрольного управления президента России. Путин пришел в приемную к руководителю канцелярии президента России Бориса Ельцина Валерию Семенченко.

"Он был очень неприятный, злой персонаж. Орал на своих подчиненных. В 14-м корпусе Кремля стекла дрожали. А Путин тогда был начальником главного контрольного управления администрации президента. И он пришел к Семенченко с бумагами какими-то. Он заходит в приемную и секретарю говорит: дескать, я Путин, пришел с документами. А она как раз заходила с папками на подпись. Она говорит: "Я ему сейчас скажу". Она заходит к нему с папками – и дверь за собой неплотно прикрывает. В приемной люди сидят, Путин стоит. И оттуда доносится крик Семенченко: "Кто? Какой Путин?! Пошел к такой-то матери!" И на секретаршу наорал: "Ты че мне всякую шваль подсовываешь?" И вот кто был в приемной, рассказывали, что Путин побелел весь и пулей вылетел из приемной", – пересказал политтехнолог. 

Когда Путин стал и.о. президента, одним из первых его указов был указ об увольнении Семенченко с поста руководителя канцелярии президента, напомнил Галлямов. На этой должности Семенченко пробыл с 1992-го по 2000 год. 

"Мне рассказывали, что Семенченко выл, рыдал, бился головой о стену, кричал: "Пустите меня к нему! Я вымолю прощение, я буду целовать ему ботинки". Мне это пересказывали, может быть, и приукрасили, – сказал политтехнолог. – Короче, я к чему? К тому, что Путин на протяжении долгого времени вынужден был проходить через большое количество унижений. И возможно, переживания по этому поводу ведут к появлению... Ну, копятся негативные эмоции. Поэтому, скорее всего, он тогда возненавидел весь мир. И в нем это триггерит в момент, когда он встречается с тем, что, как ему кажется, напоминает ему о тех временах. У него поднимается волна эмоций, и он становится абсолютно безжалостным". 

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 1990–1996 годы Путин работал помощником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Затем переехал в Москву, где был принят на работу заместителем управляющего делами президента. В 1997–1998 годах Путин был заместителем руководителя администрации президента, затем до 1999 года возглавлял Федеральную службу безопасности. 

31 декабря 1999 года Путин стал и.о. президента РФ и с тех пор остается при власти. В 2000 году он впервые победил на выборах президента, затем избирался еще три раза.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин, Алеся Бацман, Аббас Галлямов
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