Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Руководитель канцелярии Ельцина закричал: "Какой Путин? Пошел к такой-то матери!" Присутствующие рассказывали: Путин побелел и пулей вылетел из приемной

"Я думаю, что если поставить его перед выбором, когда для сохранения власти надо принять решение, которое будет воспринято как слабость, либо совершить какую-то глупость, которая приведет к потере власти, но при этом позволит выглядеть ему крутым мачо, он сделает выбор в пользу этого мачизма. Он рискнет властью. Потому что для него, повторюсь, даже власть инструментальна по отношению к желанию выглядеть крутым мачо", – сказал Галлямов.

Политтехнолог считает, что это главный комплекс Путина, и предположил, что он мог сформироваться либо из-за детских травм, либо из-за проблем, с которыми тот сталкивался на работе в 1990-х годах.

"Может быть, на самом деле не было как таковой травмы – просто по совокупности на протяжении всей жизни ему слишком много приходилось кланяться, угодничать. В конце концов, все 90-е годы он был в полупоклоне", – сказал Галлямов.

Он вспомнил случай, который произошел с Путиным в конце 1990-х, когда он был заместителем руководителя администрации президента России – начальником главного контрольного управления президента России. Путин пришел в приемную к руководителю канцелярии президента России Бориса Ельцина Валерию Семенченко.

"Он был очень неприятный, злой персонаж. Орал на своих подчиненных. В 14-м корпусе Кремля стекла дрожали. А Путин тогда был начальником главного контрольного управления администрации президента. И он пришел к Семенченко с бумагами какими-то. Он заходит в приемную и секретарю говорит: дескать, я Путин, пришел с документами. А она как раз заходила с папками на подпись. Она говорит: "Я ему сейчас скажу". Она заходит к нему с папками – и дверь за собой неплотно прикрывает. В приемной люди сидят, Путин стоит. И оттуда доносится крик Семенченко: "Кто? Какой Путин?! Пошел к такой-то матери!" И на секретаршу наорал: "Ты че мне всякую шваль подсовываешь?" И вот кто был в приемной, рассказывали, что Путин побелел весь и пулей вылетел из приемной", – пересказал политтехнолог.

Когда Путин стал и.о. президента, одним из первых его указов был указ об увольнении Семенченко с поста руководителя канцелярии президента, напомнил Галлямов. На этой должности Семенченко пробыл с 1992-го по 2000 год.

"Мне рассказывали, что Семенченко выл, рыдал, бился головой о стену, кричал: "Пустите меня к нему! Я вымолю прощение, я буду целовать ему ботинки". Мне это пересказывали, может быть, и приукрасили, – сказал политтехнолог. – Короче, я к чему? К тому, что Путин на протяжении долгого времени вынужден был проходить через большое количество унижений. И возможно, переживания по этому поводу ведут к появлению... Ну, копятся негативные эмоции. Поэтому, скорее всего, он тогда возненавидел весь мир. И в нем это триггерит в момент, когда он встречается с тем, что, как ему кажется, напоминает ему о тех временах. У него поднимается волна эмоций, и он становится абсолютно безжалостным".

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube