Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Окружение Путина не исключает, что все пойдет по жесткому сценарию и придется бежать. Вначале рассматривался Китай, потом в нем разочаровались и переключились на Венесуэлу

Путин может попытаться скрыться, если последствия его вторжения в Украину будут "жесткими", считает Галлямов

"Это путинское окружение такое кодовое название придумало. Во-первых, я хочу сразу сказать, что неправильно думать, что они уже на чемоданах сидят и готовы бежать. Это запасной вариант, на всякий случай. Но на всякий случай они для себя уже не исключают, что все пойдет по жесткому сценарию и, возможно, придется бежать", – уточнил политтехнолог, который первым вынес информацию об этом плане в публичное пространство.

По его словам, план "Ноев ковчег" заключается в организации процесса по "высадке" Путина и ближайшего окружения "в каком-то безопасном месте".

"Надо понимать, что такие вещи очень секретны, и поэтому я знаю только маленький кусочек плана. Так получилось, что мой личный знакомый с этим планом частично тоже оказался знаком. Мы чуть-чуть знаем его в части Венесуэлы", – рассказал Галлямов.

По его информации, в Кремле первоначально рассматривали в качестве убежища для Путина Китай, "но потом в Китае разочаровались", потому что китайцы якобы показали себя "совсем не такими надежными партнерами, какими представлялись изначально".

"Значит, до них это дошло после того, как они начали проигрывать. И поэтому они переключились на Венесуэлу. Но как мне сказали, проект курирует [приближенный к Путину глава "Роснефти" Игорь] Сечин, у которого очень хорошие личные отношения с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро сложились, которого они поддержали в момент, когда он "шатался", – пояснил бывший спичрайтер Путина.

Теперь Мадуро, по словам Галлямова, Кремлю "некоторым образом обязан".

"И вроде как прорабатываются варианты. Сечин туда отрядил своего вице-президента ["Роснефти" Юрия] Курилина, который занимается улаживанием этого проекта. Это единственное, что мне известно. Еще мне назвали Аргентину, но никаких подробностей по ее поводу не знаю. Может быть, есть еще какие-то направления", – добавил он..

– Имеется в виду, что Путин, его семья, близкое окружение, какие-то самые близкие семьи, которые больше всего замазаны в крови в войне с Украиной, грузятся на какую-то подводную лодку или на самолет – и улетают? Что дальше? – спросила Алеся Бацман.

Включает ли план "эвакуации" российского лидера пластические операции или смену имени и пола, политтехнолог не знает.

"Собираются ли они менять пол или нет, как они там собираются маскироваться... Я думаю, что в первую очередь все базируется не на том, что они реально спрячутся, а все-таки на том, что с местными элитами они договариваются на предмет, чтобы их не выдали", – полагает он.

Галлямов убежден, что в Кремле хотят "выстроить баланс", создав систему контактов с разными группами лиц.

"Везде же есть внутренние свои расколы. Не просто с Мадуро, условно говоря, договориться, а, наоборот, более сложно все устроить, чтобы и от Мадуро зависеть не очень сильно, по минимуму", – предположил экс-спичрайтер Путина.

Он подчеркнул, что у любого подобного плана есть риски.

"Понятно, что в любой стране у тебя рисков будет больше, чем когда ты хозяин России, сидишь окружив себя ФСБ, Росгвардией, Следственным комитетом, МВД и прочими "достойными людьми", – резюмировал Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью

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