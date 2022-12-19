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Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Окружение Путина не исключает, что все пойдет по жесткому сценарию и придется бежать. Вначале рассматривался Китай, потом в нем разочаровались и переключились на Венесуэлу

 
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Путин может попытаться скрыться, если последствия его вторжения в Украину будут "жесткими", считает Галлямов
Путин может попытаться скрыться, если последствия его вторжения в Украину будут "жесткими", считает Галлямов

Спецоперация по "эвакуации" президента РФ Владимира Путина, названная "Ноев ковчег", разработана как сценарий на случай максимальных осложнений для руководителя страны-оккупанта и его режима. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина.

"Это путинское окружение такое кодовое название придумало. Во-первых, я хочу сразу сказать, что неправильно думать, что они уже на чемоданах сидят и готовы бежать. Это запасной вариант, на всякий случай. Но на всякий случай они для себя уже не исключают, что все пойдет по жесткому сценарию и, возможно, придется бежать", – уточнил политтехнолог, который первым вынес информацию об этом плане в публичное пространство.

По его словам, план "Ноев ковчег" заключается в организации процесса по "высадке" Путина и ближайшего окружения "в каком-то безопасном месте".

"Надо понимать, что такие вещи очень секретны, и поэтому я знаю только маленький кусочек плана. Так получилось, что мой личный знакомый с этим планом частично тоже оказался знаком. Мы чуть-чуть знаем его в части Венесуэлы", – рассказал Галлямов.

По его информации, в Кремле первоначально рассматривали в качестве убежища для Путина Китай, "но потом в Китае разочаровались", потому что китайцы якобы показали себя "совсем не такими надежными партнерами, какими представлялись изначально".

"Значит, до них это дошло после того, как они начали проигрывать. И поэтому они переключились на Венесуэлу. Но как мне сказали, проект курирует [приближенный к Путину глава "Роснефти" Игорь] Сечин, у которого очень хорошие личные отношения с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро сложились, которого они поддержали в момент, когда он "шатался", – пояснил бывший спичрайтер Путина.

Теперь Мадуро, по словам Галлямова, Кремлю "некоторым образом обязан".

"И вроде как прорабатываются варианты. Сечин туда отрядил своего вице-президента ["Роснефти" Юрия] Курилина, который занимается улаживанием этого проекта. Это единственное, что мне известно. Еще мне назвали Аргентину, но никаких подробностей по ее поводу не знаю. Может быть, есть еще какие-то направления", – добавил он..

– Имеется в виду, что Путин, его семья, близкое окружение, какие-то самые близкие семьи, которые больше всего замазаны в крови в войне с Украиной, грузятся на какую-то подводную лодку или на самолет – и улетают? Что дальше? – спросила Алеся Бацман.

Включает ли план "эвакуации" российского лидера пластические операции или смену имени и пола, политтехнолог не знает.

"Собираются ли они менять пол или нет, как они там собираются маскироваться... Я думаю, что в первую очередь все базируется не на том, что они реально спрячутся, а все-таки на том, что с местными элитами они договариваются на предмет, чтобы их не выдали", – полагает он.

Галлямов убежден, что в Кремле хотят "выстроить баланс", создав систему контактов с разными группами лиц.

"Везде же есть внутренние свои расколы. Не просто с Мадуро, условно говоря, договориться, а, наоборот, более сложно все устроить, чтобы и от Мадуро зависеть не очень сильно, по минимуму", – предположил экс-спичрайтер Путина.

Он подчеркнул, что у любого подобного плана есть риски.

"Понятно, что в любой стране у тебя рисков будет больше, чем когда ты хозяин России, сидишь окружив себя ФСБ, Росгвардией, Следственным комитетом, МВД и прочими "достойными людьми", – резюмировал Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, санкции, Венесуэла, Кремль, ФСБ, Аргентина, разведка, Николас Мадуро, эвакуация, Роснефть, Игорь Сечин, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, убежище, война России против Украины, спецоперация, президент, Росгвардия, власть, будущее, российские оккупанты, Аббас Галлямов
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