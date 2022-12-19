Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Разум Путина не справился с тем, что он наворотил, поэтому Путин теперь пытается решить проблему, став на лыжню какого-то мистицизма и оккультных практик

Бацман попросила Галлямова прокомментировать слухи о том, что в Кремле "повальное увлечение гадалками, шаманами", в том числе рассказы российского бизнесмена, бывшего члена Совета Федерации РФ и бывшего друга Путина Сергея Пугачева, который признался ей в интервью, что "лично видел", как Путин "в гараже с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу какие-то чуть ли не ритуалы, жертвоприношения в свое время приносили".

"Ну, в целом с диагнозом, который вы поставили, я скорее согласен. Чтобы Путин лично в чем-то таком участвовал, я никогда не видел. Я никогда не был настолько близко к нему подпущен. Это был все-таки внешний периметр", – уточнил Галлямов.

Спичрайтер при этом признался, что подобные рассказы слышал не только от Пугачева.

"Я точно знаю, что люди из ближайшего окружения Путина типа [секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая] Патрушева, [миллиардера, близкого друга Путина Юрия] Ковальчука точно этим увлекаются: от православия до мистических тибетских практик. Примерно как у [фюрера нацистской Германии Адольфа] Гитлера было, который искал чашу Грааля", – заметил он.

Галлямов подчеркнул, что Путин, которого видел, работая в Кремле, лично он, был "в высшей степени рационален".

"И поверить в то, что он будет такой ерундой заниматься, я бы не мог. Но, зная все, что я знаю, и слыша все, что я слышу, я согласен с тем, что как минимум в последнее время эта проблема появилась", – сказал он.

Экс-спичрайтер президента РФ предположил, что на путь мистицизма Путина могло толкнуть понимание, что "разум, логика не справляются с тем валом проблем, которые нарастают".

"Он чувствует слабость разума, слабость логики – и бросается в мистицизм в поисках ответа на вопрос, который ему не может дать логика", – допускает политтехнолог.

Он предположил, что с Путиным произошло то же самое, что и с Европой, которая, "устав от холодного рационализма эпохи Просвещения, бросилась в романтизм XIX века, воспевание мира чувств, эмоций, в том числе и мистики".

"Просто разум не справился со всем тем, что Путин, так сказать, наворотил, и он теперь пытается решить проблему, встав на лыжню мистицизма, оккультных практик", – подытожил Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube