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Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Разум Путина не справился с тем, что он наворотил, поэтому Путин теперь пытается решить проблему, став на лыжню какого-то мистицизма и оккультных практик

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Галлямов прокомментировал причину погружения Путина в мистику
Галлямов прокомментировал причину погружения Путина в мистику
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин 10–12 лет назад производил впечатление абсолютно рационального человека, но мог погрузиться в мистику, почувствовав "слабость разума". Такое мнение во время интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина.

Бацман попросила Галлямова прокомментировать слухи о том, что в Кремле "повальное увлечение гадалками, шаманами", в том числе рассказы российского бизнесмена, бывшего члена Совета Федерации РФ и бывшего друга Путина Сергея Пугачева, который признался ей в интервью, что "лично видел", как Путин "в гараже с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу какие-то чуть ли не ритуалы, жертвоприношения в свое время приносили".

"Ну, в целом с диагнозом, который вы поставили, я скорее согласен. Чтобы Путин лично в чем-то таком участвовал, я никогда не видел. Я никогда не был настолько близко к нему подпущен. Это был все-таки внешний периметр", – уточнил Галлямов.

Спичрайтер при этом признался, что подобные рассказы слышал не только от Пугачева.

"Я точно знаю, что люди из ближайшего окружения Путина типа [секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая] Патрушева, [миллиардера, близкого друга Путина Юрия] Ковальчука точно этим увлекаются: от православия до мистических тибетских практик. Примерно как у [фюрера нацистской Германии Адольфа] Гитлера было, который искал чашу Грааля", – заметил он.

Галлямов подчеркнул, что Путин, которого видел, работая в Кремле, лично он, был "в высшей степени рационален".

"И поверить в то, что он будет такой ерундой заниматься, я бы не мог. Но, зная все, что я знаю, и слыша все, что я слышу, я согласен с тем, что как минимум в последнее время эта проблема появилась", – сказал он.

Экс-спичрайтер президента РФ предположил, что на путь мистицизма Путина могло толкнуть понимание, что "разум, логика не справляются с тем валом проблем, которые нарастают".

"Он чувствует слабость разума, слабость логики – и бросается в мистицизм в поисках ответа на вопрос, который ему не может дать логика", – допускает политтехнолог.

Он предположил, что с Путиным произошло то же самое, что и с Европой, которая, "устав от холодного рационализма эпохи Просвещения, бросилась в романтизм XIX века, воспевание мира чувств, эмоций, в том числе и мистики".

"Просто разум не справился со всем тем, что Путин, так сказать, наворотил, и он теперь пытается решить проблему, встав на лыжню мистицизма, оккультных практик", – подытожил Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин в силу того, что Русская православная церковь объединяет российский народ, участвует в церковных ритуалах, но поверхностно, так как "плохо про это понимает", в то же время увлекается мистикой. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Пугачев также признался, что именно он привел Путина в церковь, но "в силу того, что его любимая книжка – "Колобок" (так бывший банкир намекнул на интеллектуальные способности российского лидера. – "ГОРДОН"), то с этим проблема вышла".

О том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу увлекается шаманскими обрядами и это оказало влияние на Путина, Пугачев рассказывал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. По словам экс-банкира, президент РФ сам рассказал ему в частном разговоре о "гараже Шойгу" и о том, что на даче у главы минобороны РФ он видел "шаманов и заклинателей".

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина рассказывал в эфире "Украина 24", что Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и начал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.

Яковина в интервью Бацман рассказывал, что делегация российских шаманов прокатилась по оккупированной территории Украины "за пару дней до суперуспешного наступления ВСУ в Харьковской области", но удачи Путину это не принесло.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, церковь, Сергей Шойгу, православие, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Сергей Пугачев, интервью, жертвоприношение, Иван Яковина, мистика, Аббас Галлямов
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