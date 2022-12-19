Путин поручил властям Крыма и Подмосковья начать подготовку к раздаче земли оккупантам и их вдовам

По его данным, речь идет о военных, отмеченных наградами, а также о семьях погибших.
"Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим", – говорится в сообщении.
"Радио Свобода" отмечает, что ранее бесплатные земельные участки на аннексированном полуострове обещали обладателям статуса ветерана боевых действий, кавалерам наград, а также тем военным, у кого была постоянная регистрация в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года
Каждому выжившему оккупанту или его семье (в случае гибели) обещали подарить 400 м² земли для строительства частного дома.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
После захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя 17 декабря нахождение на полуострове большого количество россиян, которые приехали туда после аннексии, сказал: "Они как легко приехали, так легко уедут".