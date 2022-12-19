Путин поручил властям Крыма и Подмосковья начать подготовку к раздаче земли оккупантам и их вдовам

По его данным, речь идет о военных, отмеченных наградами, а также о семьях погибших.

"Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим", – говорится в сообщении.

"Радио Свобода" отмечает, что ранее бесплатные земельные участки на аннексированном полуострове обещали обладателям статуса ветерана боевых действий, кавалерам наград, а также тем военным, у кого была постоянная регистрация в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года

Каждому выжившему оккупанту или его семье (в случае гибели) обещали подарить 400 м² земли для строительства частного дома.