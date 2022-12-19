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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин поручил властям Крыма и Подмосковья начать подготовку к раздаче земли оккупантам и их вдовам

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Каждому военному или его семье обещали подарить 400 м&sup2; земли
Каждому военному или его семье обещали подарить 400 м² земли
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, по которому власти Подмосковья, а также оккупированного украинского Крыма должны подготовить нормативную базу для бесплатной раздачи земельных участков участникам агрессии в Украине. Об этом 19 декабря сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

По его данным, речь идет о военных, отмеченных наградами, а также о семьях погибших.

"Правительству РФ поручено обеспечить заключение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении земельных участков военнослужащим", – говорится в сообщении.

"Радио Свобода" отмечает, что ранее бесплатные земельные участки на аннексированном полуострове обещали обладателям статуса ветерана боевых действий, кавалерам наград, а также тем военным, у кого была постоянная регистрация в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года

Каждому выжившему оккупанту или его семье (в случае гибели) обещали подарить 400 м² земли для строительства частного дома.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

После захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. 

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя 17 декабря нахождение на полуострове большого количество россиян, которые приехали туда после аннексии, сказал: "Они как легко приехали, так легко уедут".

Теги: Владимир Путин, Крым, оккупация, аннексия
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