"Как приехали, так и уедут". Данилов рассказал, что будет с россиянами в Крыму и остановят ли ВСУ новые укрепления оккупантов

По его словам, принимать решение о военной операции против РФ в Крыму Украина будет самостоятельно и "ни у кого спрашивать не будет".
"Я могу сказать: они [окопы] им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – заявил Данилов.
Комментируя нахождение на полуострове большого количество россиян, которые приехали туда после аннексии, секретарь СНБО сказал: "Они как легко приехали, так легко уедут".
"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что – они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастья. Не нужно красть", – добавил Данилов.
Кроме того, РФ продолжает устанавливать противотанковые бетонные пирамидки, чтобы остановить продвижение тяжелой техники, добавили в разведке.
В самом минобороны также отреагировали на сообщение об укреплении российскими войсками береговой линии.
"Жители оккупированного Крыма сообщают, что знаменитые пляжи на восточном побережье полуострова изуродованы траншеями и бетонными укреплениями. Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон", – написало оборонное ведомство в Twitter.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
После захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.