"Как приехали, так и уедут". Данилов рассказал, что будет с россиянами в Крыму и остановят ли ВСУ новые укрепления оккупантов

По его словам, принимать решение о военной операции против РФ в Крыму Украина будет самостоятельно и "ни у кого спрашивать не будет".

"Я могу сказать: они [окопы] им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – заявил Данилов.

Комментируя нахождение на полуострове большого количество россиян, которые приехали туда после аннексии, секретарь СНБО сказал: "Они как легко приехали, так легко уедут".

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что – они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастья. Не нужно красть", – добавил Данилов.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ранее отмечали, что оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) российская армия строит сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Кроме того, РФ продолжает устанавливать противотанковые бетонные пирамидки, чтобы остановить продвижение тяжелой техники, добавили в разведке.

В самом минобороны также отреагировали на сообщение об укреплении российскими войсками береговой линии.

"Жители оккупированного Крыма сообщают, что знаменитые пляжи на восточном побережье полуострова изуродованы траншеями и бетонными укреплениями. Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон", – написало оборонное ведомство в Twitter.