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"Как заканчиваются диктаторы". Французский журнал Le Point поместил Путина на обложку со Сталиным, Гитлером, Каддафи и Мао Цзэдуном

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Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах
Фото: EPA

Французский еженедельник Le Point поместил президента России Владимира Путина на обложку вместе с советским лидером Иосифом Сталиным, лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером, ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и первым председателем КНР Мао Цзэдуном.

Обложку издание опубликовало в Twitter 14 декабря. 

"Самопровозглашенные боги, они хотели заставить людей поверить в свою непобедимость. Их падение показывает их слабость. Это десакрализует их силу, но надолго оставляет травмирующий отпечаток зла", – сказано в описании номера. 

В статье номера "Как заканчиваются диктаторы" их ассоциируют с тиранией. Автор колонки отметил, что "сила" диктатора обусловлена несколькими "защитными стенами, дворцами, культом личности, неизменной лояльностью, эффективной полицией и системой порядков", но падение всего этого обнажает его "скрытую слабость и изначальное самозванство". Конец диктатора – это "вырвавшаяся наружу истина", посколько диктатура "заставляет всех лгать", говорится в статье. 

Автор отметил, что в истории были примеры, когда диктаторам удавалось "договориться" и после смены режима "найти убежище". Но есть надежда, что международное правосудие, находящееся сейчас в Гааге, сможет узаконенным образом провести "народное сведение счетов", сказано в статье. 

Автор резюмировал: даже если конец диктатора "радужный", его режим надолго оставляет травмирующий отпечаток зла.


Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Теги: Владимир Путин, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Муаммар Каддафи, Мао Цзедун, диктатура, диктатор
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