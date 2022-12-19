"Как заканчиваются диктаторы". Французский журнал Le Point поместил Путина на обложку со Сталиным, Гитлером, Каддафи и Мао Цзэдуном

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах Фото: EPA

Обложку издание опубликовало в Twitter 14 декабря.

"Самопровозглашенные боги, они хотели заставить людей поверить в свою непобедимость. Их падение показывает их слабость. Это десакрализует их силу, но надолго оставляет травмирующий отпечаток зла", – сказано в описании номера.

В статье номера "Как заканчиваются диктаторы" их ассоциируют с тиранией. Автор колонки отметил, что "сила" диктатора обусловлена несколькими "защитными стенами, дворцами, культом личности, неизменной лояльностью, эффективной полицией и системой порядков", но падение всего этого обнажает его "скрытую слабость и изначальное самозванство". Конец диктатора – это "вырвавшаяся наружу истина", посколько диктатура "заставляет всех лгать", говорится в статье.

Автор отметил, что в истории были примеры, когда диктаторам удавалось "договориться" и после смены режима "найти убежище". Но есть надежда, что международное правосудие, находящееся сейчас в Гааге, сможет узаконенным образом провести "народное сведение счетов", сказано в статье.

Автор резюмировал: даже если конец диктатора "радужный", его режим надолго оставляет травмирующий отпечаток зла.

* À la une cette semaine :

* Comment finissent les dictateurs

* Olivier Faure : ne l'appelez plus jamais « traitre »

* Sapins écolos et foies gras vertueux



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