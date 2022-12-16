В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото

Статуя была установлена в знак протеста против вторжения России в Украину, отмечает The Insider. Рядом со статуей установлен стол с яйцами, которые желающие могут бросить в статую.
Сообщается, что "люди делали это охотно и вполне радостно".
@TheLastLeg #isitok is it OK that residents of Bell End in Rowley Regis have taken inspiration from dick of the year to name Putin Bellend of the year & even put this statue of him on Bell End. pic.twitter.com/Rvq3KInLzG— Rob Knowles (@RobKnowles36) December 15, 2022
Автор проекта присвоил Путину звание Bellend of the Year, где название Bellend обыгрывает название улицы (Bell End) и созвучно с выражением "головка члена".
Инициатор проекта отметил, что намерен создать миниатюрные копии этой статуи для продажи, а вырученные от реализации деньги передать в поддержку украинцам.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.