В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото

Статуя Путина с головой в виде пениса установлена в знак протеста против вторжения России в Украину Фото: ЕРА

Статуя была установлена в знак протеста против вторжения России в Украину, отмечает The Insider. Рядом со статуей установлен стол с яйцами, которые желающие могут бросить в статую.

Сообщается, что "люди делали это охотно и вполне радостно".

@TheLastLeg #isitok is it OK that residents of Bell End in Rowley Regis have taken inspiration from dick of the year to name Putin Bellend of the year & even put this statue of him on Bell End. pic.twitter.com/Rvq3KInLzG — Rob Knowles (@RobKnowles36) December 15, 2022

Автор проекта присвоил Путину звание Bellend of the Year, где название Bellend обыгрывает название улицы (Bell End) и созвучно с выражением "головка члена".

Инициатор проекта отметил, что намерен создать миниатюрные копии этой статуи для продажи, а вырученные от реализации деньги передать в поддержку украинцам.