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16 декабря, 2022
 
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В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото

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Статуя Путина с головой в виде пениса установлена в знак протеста против вторжения России в Украину
Статуя Путина с головой в виде пениса установлена в знак протеста против вторжения России в Украину
Фото: ЕРА

В британском селе Роули-Реджис (графство Вустершир) в конце улицы Белл-Энд 15 декабря установили золотую статую президента РФ Владимира Путина с головой в форме пениса. Об этом сообщает местное британское издание Dudley News.

Статуя была установлена в знак протеста против вторжения России в Украину, отмечает The Insider. Рядом со статуей установлен стол с яйцами, которые желающие могут бросить в статую.

Сообщается, что "люди делали это охотно и вполне радостно". 

Автор проекта присвоил Путину звание Bellend of the Year, где название Bellend обыгрывает название улицы (Bell End) и созвучно с выражением "головка члена".

Инициатор проекта отметил, что намерен создать миниатюрные копии этой статуи для продажи, а вырученные от реализации деньги передать в поддержку украинцам.

https://www.facebook.com/dudleynews/posts/pfbid0Jb6Apo2Tx73UGoMjyouDrL8De97sfpWgnQ1wPueiUAwWthinGpA3kU4hwMDaoLy8l

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, война России против Украины
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