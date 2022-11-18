В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото

В комментарии сайту ta3 представитель активистской группы "Капутин" Отакар ван Гемунд заявил, что скульптура показывает, что Путин на самом деле имитирует свою власть, а его уязвимость намного выше, чем кажется.
По мнению активиста, скульптура представляет интерес для коллекционеров, "которые не любят Путина и хотят поддержать Украину".
Аукцион завершится 20 декабря. Стартовая цена лота составляет €10 тыс.
This work, called #NakedKillers, created by Barbora Zichová, has featured various in many #Czech protests since 2021.— Kaputin Official (@Kaputin_Off) November 16, 2022
Now it is for sell. The proceeds will be used to buy a strike drone for the #Ukraine army. We start at 10.000€.
Who will bid more? pic.twitter.com/Q2JcVxThxl
Автором работы является чешский скульптур Барбора Зихова. Скульптура голого Путина использовалась с 2021 года во многих антипутинских протестах.
Впервые ее выставили перед посольством РФ в Праге год назад.