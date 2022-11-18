Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2022
 
Новости

В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Скульптор изобразила Путина и Лукашенко голыми на унитазе, чтобы показать их уязвимость
Скульптор изобразила Путина и Лукашенко голыми на унитазе, чтобы показать их уязвимость
Фото: Kaputin Official / Twitter

Активисты чешской группы "Капутин" выставили на аукцион скульптуру под названием "Голые убийцы", которая изображает президента РФ Владимира Путина голым на золотом унитазе. У него на коленях сидит обнаженный Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси. Деньги, вырученные от продажи скульптуры, будут переданы Украине на покупку ударного беспилотника для украинской армии. Об этом организаторы аукциона сообщили 16 ноября в Twitter.

В комментарии сайту ta3 представитель активистской группы "Капутин" Отакар ван Гемунд заявил, что скульптура показывает, что Путин на самом деле имитирует свою власть, а его уязвимость намного выше, чем кажется. 

По мнению активиста, скульптура представляет интерес для коллекционеров, "которые не любят Путина и хотят поддержать Украину".

Аукцион завершится 20 декабря. Стартовая цена лота составляет €10 тыс.

Контекст:

Автором работы является чешский скульптур Барбора Зихова. Скульптура голого Путина использовалась с 2021 года во многих антипутинских протестах.

Впервые ее выставили перед посольством РФ в Праге год назад.

Теги: Владимир Путин, Чехия, Александр Лукашенко, аукцион, война России против Украины, скульптура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
  Яценюк: После освобождения Херсона ВСУ Путин должен застрелиться
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
  Шустер: Запад должен вступить в эту войну по-настоящему. Вместе с украинцами отбросить армию РФ к чертовой матери на свою территорию
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото
В Чехии выставили на аукцион скульптуру, изображающую Путина и Лукашенко голыми на унитазе. Деньги задонатят на беспилотник для ВСУ. Фото
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына Mirror
Мама Маска попросила перестать ненавидеть ее "гениального" сына – Mirror
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
  Жена принца Уильяма встретилась с беженцами из Украины. Ее встретили караваем на вышитом рушнике. Видео
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
"Здесь есть жизнь". Каминская поела устрицы в Харькове и дала ответ хейтерам
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
Бэнкси показал, как создавал муралы на стенах разрушенных российскими оккупантами домов в Киевской области. Видео
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Посмотрите, какая я была смешная". Саливанчук показала, как выглядела в школе
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
"Абсолютно знойная красавица". Рианна снялась в бикини с плавками на тонких поворозках
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
﻿"Моя зависимость". Бывшая жена Ступки поздравила жениха с днем рождения
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
"Никакие отключения нас не сломят". Дурнев подбодрил украинцев, сидящих без электричества
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
48-летняя Наталья Егорова снялась в полный рост в узких джинсах
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
"О чем ты думаешь, мужик? Ты отвратителен!" Строитель из Харькова довел до припадка Гордона Рамзи. Видео
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Приходько назвала финалиста украинского нацотбора, который, по ее мнению, будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 