Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана

"За рубежом есть много русскоязычных людей, которые родились и выросли в Европе, у них европейский паспорт и своя русскоязычная община, которая, конечно, против режима. Правильно ли то, что в Украине некоторые рупоры страны – артисты – не разделяют понятия российский и русский, начинают нападать на русский язык?" – спросили у певца.

По словам артиста, то, что "сделало и продолжает делать российское правительство, бросает тень на всех русских и нивелирует их культурное наследие".

"Таковы реалии и результат жестокой вероломной войны России против украинского народа. Сейчас мало кто будет искать хороших русских, пока гибнет украинский народ. Но русские сами должны себя найти и спасти от позора – как минимум для будущего своих детей. Они должны делать поступки, а не отсиживаться, ожидая результата. Эта война обязательно разрушит режим [президента РФ Владимира] Путина. Но вот только почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана. Может быть, русским по всему миру стоит чуть-чуть поработать для самих себя – ради детей и чести?" – заявил Макс Барских.

Певец подчеркнул, что после победы Украины над российскими оккупантами мировое сообщество будет "скрупулезно рассматривать российских граждан, желая понять, что привело их к такому тихому животному согласию, искренней поддержке и любви к своему президенту".

Барских отметил, что до победы о русском языке в Украине не может быть и речи.

"Дальше все будет зависеть от тех поступков, которые, я надеюсь, смогут совершить русские люди, чтобы показать, что они – не отождествление России вчерашнего дня. Но сейчас об этом сложно рассуждать", – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)