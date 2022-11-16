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16 ноября, 2022
 
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Макс Барских: Эта война разрушит режим Путина. Но почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана

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Макс Барских: Мало кто будет искать хороших русских, пока гибнет украинский народ
Макс Барских: Мало кто будет искать хороших русских, пока гибнет украинский народ
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских в интервью эстонскому изданию Delfi ответил, почему украинские артисты после полномасштабного вторжения РФ в Украину отказываются от русского языка и песен на русском в своем репертуаре. Этот фрагмент интервью певец 16 ноября опубликовал на своей странице в Instagram.

"За рубежом есть много русскоязычных людей, которые родились и выросли в Европе, у них европейский паспорт и своя русскоязычная община, которая, конечно, против режима. Правильно ли то, что в Украине некоторые рупоры страны  артисты – не разделяют понятия российский и русский, начинают нападать на русский язык?" – спросили у певца. 

По словам артиста, то, что "сделало и продолжает делать российское правительство, бросает тень на всех русских и нивелирует их культурное наследие".

"Таковы реалии и результат жестокой вероломной войны России против украинского народа. Сейчас мало кто будет искать хороших русских, пока гибнет украинский народ. Но русские сами должны себя найти и спасти от позора – как минимум для будущего своих детей. Они должны делать поступки, а не отсиживаться, ожидая результата. Эта война обязательно разрушит режим [президента РФ Владимира] Путина. Но вот только почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление россиян от их тирана. Может быть, русским по всему миру стоит чуть-чуть поработать для самих себя – ради детей и чести?" – заявил Макс Барских. 

Певец подчеркнул, что после победы Украины над российскими оккупантами мировое сообщество будет "скрупулезно рассматривать российских граждан, желая понять, что привело их к такому тихому животному согласию, искренней поддержке и любви к своему президенту". 

Барских отметил, что до победы о русском языке в Украине не может быть и речи. 

"Дальше все будет зависеть от тех поступков, которые, я надеюсь, смогут совершить русские люди, чтобы показать, что они – не отождествление России вчерашнего дня. Но сейчас об этом сложно рассуждать", – подытожил он.

Контекст:

Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник) родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ

Теги: Владимир Путин, Макс Барских, певец, интервью
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