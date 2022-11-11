"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области

"Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы ни ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив от того, что наш флаг поднимается над селом Станислав. Именно тут прошли съемки этого видео. Все будет Украина!" – написал он.

Контекст:

Настоящее имя артиста – Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году.

До нападения РФ на Украину певец строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил агрессию РФ и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги были направлены на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ.