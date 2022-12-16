Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет

Полозкова о РФ: Все были заняты какой-то своей частной повесткой, в итоге видим то, что видим, и больше не можем жить в этой стране Фото: Vera Polozkova / Facebook

"Ты чувствуешь вину перед Украиной?" – спросил у Полозковой Дудь.

Поэтесса заявила, что испытывает боль и стыд.

"Все, что могла делать, – я делала. Я говорила, я писала. Я никогда не скрывала своей позиции, я никогда не ездила в Крым с 2014 года, – сказала она. – Но глобально все мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло".

На вопрос Дудя, что именно они с ней могли сделать, российская поэтесса отметила, что они недооценили уровень угрозы.

"Мы не понимали, что летим в самолете, который медленно и уверенно захватывают террористы, которые и дальше будут делать с нашими жизнями и жизнями наших детей что-то необратимое. Мне показалось, они просто воры, неудачники и мудаки, а они реально маньяки, – заявила Полозкова. – В итоге оказались правы люди, которых мы считали почти городскими сумасшедшими, кликушами".

Полозкова подчеркнула, что одной из таких людей была оппозиционный политик и общественный деятель Валерия Новодворская.

"Смотришь, что Новодворская говорила в 2014 году, и думаешь: "Блин, она все знала". А мы думали, что бабушку ведет как бы", – сказала Полозкова.

Она также упомянула российского оппозиционного политика Бориса Немцова и призналась, что считала его паникером.

"Мы очень сильно недооценили то, что происходило. По-человечески можно понять, потому что каждый был занят своим делом и делал его, насколько мог, хорошо. Где вы были восемь лет? У меня за восемь лет родилось трое детей, я работала, кормила, укладывала. Все были заняты какой-то своей частной повесткой, в итоге видим то, что видим, и больше не можем жить в этой стране. Мы с тобой – точно", – подытожила она.