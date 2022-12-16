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16 декабря, 2022
 
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Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет

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Полозкова о РФ: Все были заняты какой-то своей частной повесткой, в итоге видим то, что видим, и больше не можем жить в этой стране
Полозкова о РФ: Все были заняты какой-то своей частной повесткой, в итоге видим то, что видим, и больше не можем жить в этой стране
Фото: Vera Polozkova / Facebook

Российская поэтесса Вера Полозкова, которая в марте покинула РФ, призналась, что ранее недооценивала уровень угрозы, исходящей от руководства РФ, а после нападения России на Украину больше не может жить в своей стране. Об этом он рассказала в интервью, которое 15 декабря вышло на YouTube-канале российского журналиста Юрия Дудя.

"Ты чувствуешь вину перед Украиной?" – спросил у Полозковой Дудь.

Поэтесса заявила, что испытывает боль и стыд.

"Все, что могла делать, – я делала. Я говорила, я писала. Я никогда не скрывала своей позиции, я никогда не ездила в Крым с 2014 года, – сказала она. – Но глобально все мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло".

На вопрос Дудя, что именно они с ней могли сделать, российская поэтесса отметила, что они недооценили уровень угрозы.

"Мы не понимали, что летим в самолете, который медленно и уверенно захватывают террористы, которые и дальше будут делать с нашими жизнями и жизнями наших детей что-то необратимое. Мне показалось, они просто воры, неудачники и мудаки, а они реально маньяки, – заявила Полозкова. – В итоге оказались правы люди, которых мы считали почти городскими сумасшедшими, кликушами".

Полозкова подчеркнула, что одной из таких людей была оппозиционный политик и общественный деятель Валерия Новодворская.

"Смотришь, что Новодворская говорила в 2014 году, и думаешь: "Блин, она все знала". А мы думали, что бабушку ведет как бы", – сказала Полозкова.

Она также упомянула российского оппозиционного политика Бориса Немцова и призналась, что считала его паникером.

"Мы очень сильно недооценили то, что происходило. По-человечески можно понять, потому что каждый был занят своим делом и делал его, насколько мог, хорошо. Где вы были восемь лет? У меня за восемь лет родилось трое детей, я работала, кормила, укладывала. Все были заняты какой-то своей частной повесткой, в итоге видим то, что видим, и больше не можем жить в этой стране. Мы с тобой  точно",  подытожила она.

Контекст:

Оппозиционный политик  Борис Немцов  был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. По этому делу были задержаны пять человек, все они являются чеченцами.

Сразу после смерти Немцова стало известно, что он готовил доклад о присутствии российских военных на Донбассе. После его убийства соратники закончили и опубликовали его.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Обвинение просило назначить ему пожизненное заключение. Дадаев являлся военнослужащим чеченского батальона внутренних войск "Север" и кавалером ордена Мужества, однако суд лишил его звания лейтенанта и награды.

Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

По версии следствия, убийство Немцова было заказным и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 млн руб. Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов.

"Новая газета" писала, что заказ на убийство Немцова "был выставлен на тендер" и за его выполнение взялся, предположительно, заместитель командира батальона "Север" Алибека Делимханова Руслан Геремеев.

Валерия Новодворская умерла 12 июля 2014 года в Москве от инфекционно-токсического шока. В последние годы Новодворская была в оппозиции к режиму президента РФ Владимира Путина и резко критиковала его за военную агрессию 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине.

Теги: Борис Немцов, Валерия Новодворская, война России против Украины, Юрий Дудь, Вера Полозкова
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