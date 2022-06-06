Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так

"Сейчас меня уже не так пугают "зигующие" и прославляющие силу русского оружия. Тут хотя бы все сразу понятно – обработка предельно циничным, срощенным с государством, ФСБшным православием вместе с ударной дозой пропаганды, бьющей в комплексы "маленького человека". Пугают "светлые человечки", которые всю войну постят диалоги с детьми, обзоры покупок и рецепты выпечки – так, как будто они случайно проспали конец света, а когда проснулись, ничего нет, – заявила российская поэтесса. – Обзоры ресторанов и свежих коллекций еще не ушедших из России брендов отдают кладбищенским холодком. Москва сейчас живет именно так, и это лицемерие дается мне гораздо тяжелее, чем открытое противостояние с теми, кто поддерживает детоубийство и насилие".
По словам Полозковой, сама она не могла оставаться в России после нападения на Украину, так как считает, что в этом случае ей пришлось бы "заткнуться и стать молчаливым соучастником и пособником" происходящего.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вера Полозкова родилась 5 марта 1986 года в Москве. В ее библиографии шесть сборников стихов. В мае и августе 2021 года Полозкова выступала в Киеве.
7 марта 2022 года она сообщила, что вместе с детьми покинула РФ. "Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей, худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях геббельсовских руководств. И ненависть, ненависть, ненависть как национальная идея", – объяснила она причины своего отъезда.