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06 июня, 2022
 
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Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так

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Полозкова: Сейчас меня уже не так пугают "зигующие" и прославляющие силу русского оружия. Тут хотя бы все сразу понятно
Полозкова: Сейчас меня уже не так пугают "зигующие" и прославляющие силу русского оружия. Тут хотя бы все сразу понятно
Фото: bolshe_nikogda / Instagram

Российская поэтесса Вера Полозкова, которая в марте выехала из РФ, 3 июня в интервью российскому изданию "Холод" заявила, что ее пугают россияне, в том числе и из близкого круга общения, которые делают вид, что Россия не нападала на Украину.

"Сейчас меня уже не так пугают "зигующие" и прославляющие силу русского оружия. Тут хотя бы все сразу понятно – обработка предельно циничным, срощенным с государством, ФСБшным православием вместе с ударной дозой пропаганды, бьющей в комплексы "маленького человека". Пугают "светлые человечки", которые всю войну постят диалоги с детьми, обзоры покупок и рецепты выпечки  так, как будто они случайно проспали конец света, а когда проснулись, ничего нет, – заявила российская поэтесса. – Обзоры ресторанов и свежих коллекций еще не ушедших из России брендов отдают кладбищенским холодком. Москва сейчас живет именно так, и это лицемерие дается мне гораздо тяжелее, чем открытое противостояние с теми, кто поддерживает детоубийство и насилие".

По словам Полозковой, сама она не могла оставаться в России после нападения на Украину, так как считает, что в этом случае ей пришлось бы "заткнуться и стать молчаливым соучастником и пособником" происходящего.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вера Полозкова родилась 5 марта 1986 года в Москве. В ее библиографии шесть сборников стихов. В мае и августе 2021 года Полозкова выступала в Киеве.

7 марта 2022 года она сообщила, что вместе с детьми покинула РФ"Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей, худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях геббельсовских руководств. И ненависть, ненависть, ненависть как национальная идея", – объяснила она причины своего отъезда. 

Теги: Россия, война, война России против Украины, Вера Полозкова
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