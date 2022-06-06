Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так

Полозкова: Сейчас меня уже не так пугают "зигующие" и прославляющие силу русского оружия. Тут хотя бы все сразу понятно Фото: bolshe_nikogda / Instagram

"Сейчас меня уже не так пугают "зигующие" и прославляющие силу русского оружия. Тут хотя бы все сразу понятно – обработка предельно циничным, срощенным с государством, ФСБшным православием вместе с ударной дозой пропаганды, бьющей в комплексы "маленького человека". Пугают "светлые человечки", которые всю войну постят диалоги с детьми, обзоры покупок и рецепты выпечки – так, как будто они случайно проспали конец света, а когда проснулись, ничего нет, – заявила российская поэтесса. – Обзоры ресторанов и свежих коллекций еще не ушедших из России брендов отдают кладбищенским холодком. Москва сейчас живет именно так, и это лицемерие дается мне гораздо тяжелее, чем открытое противостояние с теми, кто поддерживает детоубийство и насилие".

По словам Полозковой, сама она не могла оставаться в России после нападения на Украину, так как считает, что в этом случае ей пришлось бы "заткнуться и стать молчаливым соучастником и пособником" происходящего.

Война России против Украины. Главное (обновляется)