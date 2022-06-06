Бульвар Шоубиз
 
06 июня, 2022
 
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Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут

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Полозкова: Родина моя в заложниках у людей, которые разделываются с нею и ее будущим сейчас цинично, жестоко и непоправимо
Полозкова: Родина моя в заложниках у людей, которые разделываются с нею и ее будущим сейчас цинично, жестоко и непоправимо
Фото: Vera Polozkova / Facebook

Российская поэтесса Вера Полозкова, которая в марте покинула РФ, 3 июня в интервью российскому изданию "Холод" заявила, что ее "задевает незамутненность подлости, с которой в России дана команда писать о людях, которые уехали".

"О них теперь принято писать с ухмылочкой, нигде не употребляя ни слов "война", ни "репрессии", ни "срок до 15 лет за фейки и дискредитацию армии". Мне писали: "Вы же не думаете о последствиях, вы руководствуетесь эмоциями". Как будто мы из-за скверной погоды, из-за плохого сна, все такие противоречивые и внезапные, собираем детей, выдирая их из садов, кружков, оставляем квартиры, которые обживали годами, увольняемся, покидаем друзей, как будто все это прихоть, блажь, – сказала поэтесса. – Да нет, просто в моей стране диктатура. Тотальная цензура, тотальная слежка. Чтобы никто никого другого и не думал избирать, начата война против ближайшего соседа. Если ты будешь писать правду о ней, тебя посадят в тюрьму, а детей отберут".

По словам Полозковой, уехав из РФ, она "горюет по Родине".

"Родина моя в заложниках у людей, которые разделываются с нею и ее будущим сейчас цинично, жестоко и непоправимо", – подытожила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вера Полозкова родилась 5 марта 1986 года в Москве. В ее библиографии шесть сборников стихов. В мае и августе 2021 года Полозкова выступала в Киеве.

7 марта 2022 года она сообщила, что вместе с детьми покинула РФ. Сейчас они живут на Кипре. В России у Полозковой осталась мать, которая не смогла покинуть РФ по состоянию здоровья. 

"Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей, худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях геббельсовских руководств. И ненависть, ненависть, ненависть как национальная идея", – объяснила она причины своего отъезда.

Теги: цензура, война России против Украины, Вера Полозкова
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