Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут

"О них теперь принято писать с ухмылочкой, нигде не употребляя ни слов "война", ни "репрессии", ни "срок до 15 лет за фейки и дискредитацию армии". Мне писали: "Вы же не думаете о последствиях, вы руководствуетесь эмоциями". Как будто мы из-за скверной погоды, из-за плохого сна, все такие противоречивые и внезапные, собираем детей, выдирая их из садов, кружков, оставляем квартиры, которые обживали годами, увольняемся, покидаем друзей, как будто все это прихоть, блажь, – сказала поэтесса. – Да нет, просто в моей стране диктатура. Тотальная цензура, тотальная слежка. Чтобы никто никого другого и не думал избирать, начата война против ближайшего соседа. Если ты будешь писать правду о ней, тебя посадят в тюрьму, а детей отберут".
По словам Полозковой, уехав из РФ, она "горюет по Родине".
"Родина моя в заложниках у людей, которые разделываются с нею и ее будущим сейчас цинично, жестоко и непоправимо", – подытожила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вера Полозкова родилась 5 марта 1986 года в Москве. В ее библиографии шесть сборников стихов. В мае и августе 2021 года Полозкова выступала в Киеве.
7 марта 2022 года она сообщила, что вместе с детьми покинула РФ. Сейчас они живут на Кипре. В России у Полозковой осталась мать, которая не смогла покинуть РФ по состоянию здоровья.
"Есть абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей, худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях геббельсовских руководств. И ненависть, ненависть, ненависть как национальная идея", – объяснила она причины своего отъезда.