Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут

Полозкова: Родина моя в заложниках у людей, которые разделываются с нею и ее будущим сейчас цинично, жестоко и непоправимо Фото: Vera Polozkova / Facebook

"О них теперь принято писать с ухмылочкой, нигде не употребляя ни слов "война", ни "репрессии", ни "срок до 15 лет за фейки и дискредитацию армии". Мне писали: "Вы же не думаете о последствиях, вы руководствуетесь эмоциями". Как будто мы из-за скверной погоды, из-за плохого сна, все такие противоречивые и внезапные, собираем детей, выдирая их из садов, кружков, оставляем квартиры, которые обживали годами, увольняемся, покидаем друзей, как будто все это прихоть, блажь, – сказала поэтесса. – Да нет, просто в моей стране диктатура. Тотальная цензура, тотальная слежка. Чтобы никто никого другого и не думал избирать, начата война против ближайшего соседа. Если ты будешь писать правду о ней, тебя посадят в тюрьму, а детей отберут".

По словам Полозковой, уехав из РФ, она "горюет по Родине".

"Родина моя в заложниках у людей, которые разделываются с нею и ее будущим сейчас цинично, жестоко и непоправимо", – подытожила она.

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