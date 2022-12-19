Лукашенко о себе и Путине: Мы самые токсичные люди на планете

"Ну знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на планете. У нас только один спор – кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. А я начинаю думать, что он. Ну, приняли решение – вместе, одинаково", – сказал Лукашенко.

Лукашенко пояснил, что "подобные тезисы приходят с Запада". Он отметил, что если кто-то хочет вбить между ним и Путиным клин, то "не получится".