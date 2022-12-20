Данилов назвал цель визита Путина к Лукашенко в Минск

Данилов отметил, что это первый за три года визит Путина к Лукашенко – до этого белорусский президент ездил к российскому.
"Понимаем не только мы, но и весь мир, чего требует Путин – непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом", – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что, какое решение будет принято, все узнают в ближайшее время, но Украина готовится к любому развитию событий.
Данилов добавил, что во время заседания ставки верховного главнокомандующего Украины обсуждался в том числе вопрос Беларуси, причем не в первый раз.
Путин находится с рабочим визитом в Минске. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи президенты, как они заявили на пресс-конференции, обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Страна практически предоставила свою территорию агрессору в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.