Данилов назвал цель визита Путина к Лукашенко в Минск

Данилов отметил, что это первый за три года визит Путина к Лукашенко – до этого белорусский президент ездил к российскому.

"Понимаем не только мы, но и весь мир, чего требует Путин – непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что, какое решение будет принято, все узнают в ближайшее время, но Украина готовится к любому развитию событий.

Данилов добавил, что во время заседания ставки верховного главнокомандующего Украины обсуждался в том числе вопрос Беларуси, причем не в первый раз.