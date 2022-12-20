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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов назвал цель визита Путина к Лукашенко в Минск

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Путин оказывает давление на Лукашенко, считает Данилов
Путин оказывает давление на Лукашенко, считает Данилов
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин пытается надавить на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот вступил в войну в Украине. Такое мнение о цели визита главы РФ в Минск 19 декабря высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Данилов отметил, что это первый за три года визит Путина к Лукашенко – до этого белорусский президент ездил к российскому.

"Понимаем не только мы, но и весь мир, чего требует Путин – непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что, какое решение будет принято, все узнают в ближайшее время, но Украина готовится к любому развитию событий.

Данилов добавил, что во время заседания ставки верховного главнокомандующего Украины обсуждался в том числе вопрос Беларуси, причем не в первый раз.

Контекст:

Путин находится с рабочим визитом в Минске. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи президенты, как они заявили на пресс-конференции, обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики.

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Страна практически предоставила свою территорию агрессору в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, российская агрессия, война России против Украины, визит, Алексей Данилов
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