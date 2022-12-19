Лукашенко поблагодарил Путина за предоставленные ЗРК С-400 и "Искандеры"

Лукашенко поблагодарил Путина за предоставленное вооружение.
"Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и комплекс "Искандер", который вы также, пообещав полгода назад, передали нам", – сказал он.
Главы государств отметили, что договорились о сотрудничестве в области безопасности и обороны. В частности, Путин сообщил, что Россия займется обучением летчиков Беларуси на самолетах "со специальной боевой частью".
Путин находится с рабочим визитом в Минске. С ним также приехали глава минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время встречи президенты, как они заявили на пресс-конференции, обсудили важные вопросы в областях экономики и внешней политики.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.