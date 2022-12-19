Лукашенко поблагодарил Путина за предоставленные ЗРК С-400 и "Искандеры"

Лукашенко поблагодарил Путина за предоставленное вооружение.

"Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и комплекс "Искандер", который вы также, пообещав полгода назад, передали нам", – сказал он.

Главы государств отметили, что договорились о сотрудничестве в области безопасности и обороны. В частности, Путин сообщил, что Россия займется обучением летчиков Беларуси на самолетах "со специальной боевой частью".