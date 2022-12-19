"Белорусская помощь в войне против Украины может наращиваться". В правительстве ФРГ отреагировали на первый за три года визит Путина к Лукашенко

19 декабря Путин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко Фото: president.gov.by

Об этом в комментарии "Немецкой волне" заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, тревогу вызывает "вопрос о роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли".

Хебештрайта спросили, ожидает ли ФРГ формального вступления Беларуси в войну против Украины.

Представитель немецкого правительства ответил, что "не хотел бы использовать такую формулировку", но "белорусская помощь [в войне против Украины] может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного".

В Кремле утверждают, что Путин не будет склонять считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко к участию в войне против Украины.

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев считает, в ходе встречи Путин будет давить на Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) в свою очередь отметили, что в совокупности встреча Путина с российским командованием, визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны.