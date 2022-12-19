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"Белорусская помощь в войне против Украины может наращиваться". В правительстве ФРГ отреагировали на первый за три года визит Путина к Лукашенко

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19 декабря Путин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко
19 декабря Путин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко
Фото: president.gov.by

В правительстве Германии испытывают определенную тревогу в связи с первым за три года визитом президента РФ Владимира Путина в Беларусь 19 декабря.

Об этом в комментарии "Немецкой волне" заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, тревогу вызывает "вопрос о роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли".

Хебештрайта спросили, ожидает ли ФРГ формального вступления Беларуси в войну против Украины.

Представитель немецкого правительства ответил, что "не хотел бы использовать такую формулировку", но "белорусская помощь [в войне против Украины] может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного".

В Кремле утверждают, что Путин не будет склонять считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко к участию в войне против Украины.

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев считает, в ходе встречи Путин будет давить на Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) в свою очередь отметили, что в совокупности встреча Путина с российским командованиемвизит министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины, но, как он добавил, белорусы "никого не убивают и никуда не посылают своих военных". 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, правительство, ФРГ, агрессия, угрозы, война России против Украины, президент, визит, встреча, Штеффен Хебештрайт
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