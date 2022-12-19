Путин может отдать приказ о возобновлении наступательных операций этой зимой. Но маловероятно, что Лукашенко направит белорусские войска для вторжения в Украину – ISW

В ISW отмечают, что командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Лукашенко и отметил, что она следует после встречи Путина с российским военным командованием.

"Наев сообщил, что украинское правительство считает, что Путин обсудит более широкое участие белорусских сил в дальнейшей российской агрессии против Украины, что соответствует прогнозу ISW относительно встречи", – сказано в анализе.

В Институте исследования войны полагают, что в совокупности встреча Путина с российским командованием, предполагаемый визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы.

Аналитики подчеркивают, что способность российских вооруженных сил, даже усиленных элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев остается под вопросом.

"Личный состав, который Россия формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего призывного цикла, не будет достаточно подготовлен для проведения этой осенью быстрого и эффективного механизированного маневра", – поясняют в ISW.

Также эксперты сомневаются в возможностях России оснастить новые крупные силы для наступательных операций этой зимой.

Путин, тем не менее, может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций этой зимой, но важно не переоценивать вероятные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для их успешного проведения. ISW продолжает считать, что маловероятно, что Лукашенко направит белорусские вооруженные силы (которые также должны быть переоснащены) для вторжения в Украину", – резюмируют в Институте исследования войны.