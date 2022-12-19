Путин может отдать приказ о возобновлении наступательных операций этой зимой. Но маловероятно, что Лукашенко направит белорусские войска для вторжения в Украину – ISW

В ISW отмечают, что командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Лукашенко и отметил, что она следует после встречи Путина с российским военным командованием.
"Наев сообщил, что украинское правительство считает, что Путин обсудит более широкое участие белорусских сил в дальнейшей российской агрессии против Украины, что соответствует прогнозу ISW относительно встречи", – сказано в анализе.
В Институте исследования войны полагают, что в совокупности встреча Путина с российским командованием, предполагаемый визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы.
Аналитики подчеркивают, что способность российских вооруженных сил, даже усиленных элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев остается под вопросом.
"Личный состав, который Россия формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего призывного цикла, не будет достаточно подготовлен для проведения этой осенью быстрого и эффективного механизированного маневра", – поясняют в ISW.
Также эксперты сомневаются в возможностях России оснастить новые крупные силы для наступательных операций этой зимой.
Путин, тем не менее, может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций этой зимой, но важно не переоценивать вероятные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для их успешного проведения. ISW продолжает считать, что маловероятно, что Лукашенко направит белорусские вооруженные силы (которые также должны быть переоснащены) для вторжения в Украину", – резюмируют в Институте исследования войны.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.
6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".
3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.
16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".