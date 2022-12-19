Российское военное руководство пытается представить свою работу эффективной на фоне неудач в Украине – ISW

Шойгу и другие российские военные руководители пытаются создать впечатление о собственной компетентности, пишут в ISW Фото: kremlin.ru.

Аналитики говорят о двух публичных проявлениях деятельности министра обороны России Сергея Шойгу, который, по сообщениям минобороны РФ, посещал зону боевых действий в Украине, а до этого участвовал в совместной штабной работе с президентом РФ Владимиром Путиным, начальником генерального штаба РФ Валерием Герасимовым и командующим объединенной группировкой войск РФ в Украине генералом Сергеем Суровикиным.

"Недавние действия Шойгу позволяют предположить, что минобороны России пытается укрепить свою репутацию эффективного военного органа перед лицом последовательной критики его ведения войны со стороны [российского] провоенного сообщества", – сказано в сводке.

В ISW считают, что недавние согласованные усилия российских военных чиновников представить себя активно вовлеченными в планирование и контроль военных действий, особенно в отсутствие ощутимых военных побед в Украине, могут свидетельствовать о том, что Россия готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы.

"Визит Шойгу с его упором на материально-техническое обеспечение и медицинскую поддержку, вероятно, является частью попытки показать, что военное руководство исправляет разрушительные неудачи российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны [российских военных блогеров] и вызвали протесты. солдат и их семей", – резюмируют аналитики.

Путин, по сообщениям Кремля, 16 декабря в течение всего дня работал совместно с российским военным командованием в объединенном штабе, задействованных в "специальной военной операции".

Минобороны РФ сообщило 18 декабря, что Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины. В министерстве отметили, что Шойгу облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. "В пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", – говорится в сообщении минобороны.

В ВСУ не смогли подтвердить визит Шойгу в "районы дислокации" российских войск.