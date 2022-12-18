Кремль пытается отбелить Путина участием в "бессмысленных мероприятиях" – Институт изучения войны

По мнению аналитиков, Кремль пытается изобразить Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж министерства обороны России, опубликовав информацию о встрече Путина с объединенным штабом вооруженных сил России.

"Кремль, вероятно, предал огласке встречу, чтобы представить Путина как человека, полностью вовлеченного в планирование и ведение войны в Украине, после недавней заметной критики его роли в руководстве военными действиями со стороны представителей ультранационалистического провоенного сообщества", – говорится в сообщении.

Согласно аналитике ISW, Кремль, скорее всего, сознательно обнародовал присутствие главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, министра обороны Сергея Шойгу и генерала Сергея Суровикина на встрече с Путиным, чтобы представить российское минобороны как "организованную, единую и эффективную военную структуру" и защитить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики.

Также эксперты предполагают, что Кремль стремится показать Путина как лидера, который поддерживает связь со своим народом. Это подтверждает освещение участия Путина в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшиной фермы или отремонтированной автомагистрали.

Подобные месседжи, по анализу института, направлены на то, чтобы напомнить российскому народу, что Путин является не только военным лидером, но и гражданским, который имеет тесные связи с народом. Это является своеобразным напоминанием, что Путина нужно рассматривать как "вестника хороших новостей".