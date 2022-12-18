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Кремль пытается отбелить Путина участием в "бессмысленных мероприятиях" – Институт изучения войны

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Кремль пытается изобразить Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж министерства обороны России
Кремль пытается изобразить Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж министерства обороны России
Фото: EPA

Кремль пытается отбелить президента РФ Владимира Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшиной фермы или отремонтированной автомагистрали. Об этом написали 17 декабря эксперты американского Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль пытается изобразить Путина как компетентного военачальника и реабилитировать имидж министерства обороны России, опубликовав информацию о встрече Путина с объединенным штабом вооруженных сил России.

"Кремль, вероятно, предал огласке встречу, чтобы представить Путина как человека, полностью вовлеченного в планирование и ведение войны в Украине, после недавней заметной критики его роли в руководстве военными действиями со стороны представителей ультранационалистического провоенного сообщества", – говорится в сообщении.

Согласно аналитике ISW, Кремль, скорее всего, сознательно обнародовал присутствие главы Генштаба РФ  Валерия Герасимова, министра обороны Сергея Шойгу и генерала Сергея Суровикина на встрече с Путиным, чтобы представить российское минобороны как "организованную, единую и эффективную военную структуру" и защитить высшее командование российских вооруженных сил от дальнейшей критики.

Также эксперты предполагают, что Кремль стремится показать Путина как лидера, который поддерживает связь со своим народом. Это подтверждает освещение участия Путина в "бессмысленных мероприятиях", таких как торжественное открытие индюшиной фермы или отремонтированной автомагистрали.

Подобные месседжи, по анализу института, направлены на то, чтобы напомнить российскому народу, что Путин является не только военным лидером, но и гражданским, который имеет тесные связи с народом. Это является своеобразным напоминанием, что Путина нужно рассматривать как "вестника хороших новостей".

Контекст:

Аналитики ISW в октябре говорили, что критика военного командования со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина

В ISW, кроме того, считают, что Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Кремль, Сергей Шойгу, война России против Украины, Валерий Герасимов, Сергей Суровикин, ISW
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