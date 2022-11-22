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Кремль пытается взять под контроль волну критики в адрес армии – Институт исследования войны

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Власти РФ пытаются взять под контроль информационное пространство
Власти РФ пытаются взять под контроль информационное пространство
Фото: depositphotos.com

Российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше заполняется критикой в адрес российских военных. Об этом пишут эксперты американского Института исследования войны (ISW).

Аналитик, ссылаясь на газету "Коммерсантъ", пишет, что Госдума до конца года может рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов в интернете, который в итоге позволит властям отключать конкретные алгоритмы.

Под действие законопроекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие сервисы.

Регулирование алгоритмов обсуждалось еще до войны в Украине и было нацелено в первую очередь на западные соцсети – по мнению депутатов, контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, "повышает риски социальных конфликтов".

Госдума, вероятно, таким образом пытается устранить сомнения в способности Кремля излагать и отстаивать действия России в Украине перед внутренней аудиторией, а также создать прямое средство противодействия внутренним и внешним источникам несогласия в интернете, отмечают эксперты ISW.

Одновременно ФСБ России приняла постановление от 4 ноября, которым утвержден перечень сведений о военных и военно-технических мероприятиях, которые в случае их поступления из иностранных источников могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Как подчеркивают эксперты, этот указ кодифицирует виды информации, касающейся российских военных действий, которые технически не отнесенные к государственной тайне. Среди них "сведения, оценка и прогнозы развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки" или "сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате" российских войск. 

"И предложенный Думой законопроект, и постановление ФСБ указывают на то, что российское правительство изо всех сил старается взять под контроль информационное пространство, поскольку оно все больше захлестывается критикой в адрес российских вооруженных сил как внутри страны, так и извне", – подытожили в институте.

Контекст:

Аналитики ISW в октябре говорили, что критика военного командования со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина подорвала авторитет президента РФ Владимира Путина

В ISW, кроме того, считают, что Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Кремль, Госдума, ФСБ, война России против Украины, ISW
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