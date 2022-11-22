Кремль пытается взять под контроль волну критики в адрес армии – Институт исследования войны

Аналитик, ссылаясь на газету "Коммерсантъ", пишет, что Госдума до конца года может рассмотреть законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов в интернете, который в итоге позволит властям отключать конкретные алгоритмы.

Под действие законопроекта могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и другие сервисы.

Регулирование алгоритмов обсуждалось еще до войны в Украине и было нацелено в первую очередь на западные соцсети – по мнению депутатов, контент, подобранный на основе рекомендательных алгоритмов, "повышает риски социальных конфликтов".

Госдума, вероятно, таким образом пытается устранить сомнения в способности Кремля излагать и отстаивать действия России в Украине перед внутренней аудиторией, а также создать прямое средство противодействия внутренним и внешним источникам несогласия в интернете, отмечают эксперты ISW.

Одновременно ФСБ России приняла постановление от 4 ноября, которым утвержден перечень сведений о военных и военно-технических мероприятиях, которые в случае их поступления из иностранных источников могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Как подчеркивают эксперты, этот указ кодифицирует виды информации, касающейся российских военных действий, которые технически не отнесенные к государственной тайне. Среди них "сведения, оценка и прогнозы развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки" или "сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате" российских войск.

"И предложенный Думой законопроект, и постановление ФСБ указывают на то, что российское правительство изо всех сил старается взять под контроль информационное пространство, поскольку оно все больше захлестывается критикой в адрес российских вооруженных сил как внутри страны, так и извне", – подытожили в институте.