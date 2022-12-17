В Кремле заявили, что в пятницу Путин встречался с военными и обсуждал войну

Путин обсудил с военными войну в Украине.

"В пятницу в течение всего дня президент работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в "специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.