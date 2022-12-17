Глава ЦРУ: 24 февраля Путин сделал большую ошибку, но он не отступит

Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери, заявил Бернс. Кроме того, российская экономика понесла "долгосрочный ущерб", добавил он, отметив, что часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

По словам Бернса, теперь репутация России "сильно подорвана", а ее слабости "обнажились". Он отметил, что российское население все больше "беспокоит цена войны". Бернс подчеркнул, что во время частичной мобилизации из РФ уехало больше россиян призывного возраста, чем пошло на фронт. У Путина много проблем, сказал глава ЦРУ.

Бернс заявил, что украинские военные "полны решимости продолжать оказывать давление", но им также нужно время, чтобы переоборудовать и пополнить запасы.

В то же время Путин дает все основания полагать, что он не отступит и будет продолжать войну на истощение так долго, как только сможет, резюмировал Бернс, добавив, что Путина "ничто не остановит".