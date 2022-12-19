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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле утверждают, что Путин не будет склонять Лукашенко к участию в войне против Украины

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19 декабря Путин встречается с Лукашенко
19 декабря Путин встречается с Лукашенко
Фото: Пул Первого / Telegram

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не собирается принуждать Беларусь участвовать в войне против Украины. Об этом 19 декабря сообщило российской пропагандистское агентство "РИА Новости".

Публикации о том, что Путин едет в Минск призывать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к участию в "спецоперации" Песков назвал "глупыми и безосновательными". 

Путин совершает визит в Минск (Беларусь) сегодня, 19 декабря.

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев считает, в ходе встречи Путин будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) в свою очередь отметили, что в совокупности встреча Путина с российским командованием, предполагаемый визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении. 28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику". Ситуацию на белорусском направлении обсуждали в Киеве на заседании ставки верховного главнокомандующего 18 декабря.

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

16 декабря американский Институт исследования войны в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Кремль, военные, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, вторжение, Минобороны, ВСУ, наступление, спецоперация, Сергей Наев, войска, ГУР Минобороны Украины, ISW
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