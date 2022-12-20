Шустер об отмене пресс-конференции Путина: А что он может сказать? Думаю, он не совсем знает, куда ведет Россию

Шустер напомнил, что Путин отменил три своих традиционных выступления, которые "определяли стратегию страны, с его точки зрения, в будущем".

"То есть он городу и миру говорил, куда идет Россия. Это было послание Федеральному собранию, это было общение с народом, о котором вы говорите, то есть "прямая линия", и это была новогодняя пресс-конференция, где участвовали также западные журналисты, не только российские. Она была очень большая и очень длинная. И прямая линия еще более продолжительная", – сказал он.

Ведущий считает, что Путин отменил эти мероприятия по двум причинам.

"Тут далеко идти не надо. Это либо ему сказать нечего, либо он не может выдержать – ему здоровье не дает. Я другой причины видеть не могу. Я думаю, одно из двух. А может быть, обе вместе. Сказать-то ему... А что он может сказать? "Мы денацифицировали..." Я думаю, он не совсем знает, куда идет Россия, куда он ее ведет. Я не думаю, что он совсем себе сейчас представляет", - сказал Шустер.

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