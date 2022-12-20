Шустер об отмене пресс-конференции Путина: А что он может сказать? Думаю, он не совсем знает, куда ведет Россию

Шустер напомнил, что Путин отменил три своих традиционных выступления, которые "определяли стратегию страны, с его точки зрения, в будущем".
"То есть он городу и миру говорил, куда идет Россия. Это было послание Федеральному собранию, это было общение с народом, о котором вы говорите, то есть "прямая линия", и это была новогодняя пресс-конференция, где участвовали также западные журналисты, не только российские. Она была очень большая и очень длинная. И прямая линия еще более продолжительная", – сказал он.
Ведущий считает, что Путин отменил эти мероприятия по двум причинам.
"Тут далеко идти не надо. Это либо ему сказать нечего, либо он не может выдержать – ему здоровье не дает. Я другой причины видеть не могу. Я думаю, одно из двух. А может быть, обе вместе. Сказать-то ему... А что он может сказать? "Мы денацифицировали..." Я думаю, он не совсем знает, куда идет Россия, куда он ее ведет. Я не думаю, что он совсем себе сейчас представляет", - сказал Шустер.
О том, что Путин в этом году впервые за 10 лет не будет проводить итоговую пресс-конференцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 12 декабря. Пропагандисты из российского агентства "РИА Новости", ссылаясь на источники, сообщали, что 27 декабря может состояться обращение Путина к Федеральному собранию, но Песков опроверг и такую возможность.
По данным британской разведки, пресс-конференцию отменили, скорее всего, из-за опасений по поводу распространения антивоенных настроений в России. В Кремле опасаются, что любое мероприятие с участием Путина может превратиться в "несанкционированное обсуждение" войны России против Украины, заявляют в разведке.
По информации The Moscow Times, Путин "лично и в последнюю минуту" отменил свою пресс-конференцию, так как спецслужбы не гарантировали ему, что смогут пресечь возможные удары Украины по территории РФ.