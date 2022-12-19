Данилов: Жизнь Путина – сплошной кошмар. Благодаря ВСУ и нашему народу он как загнанная крыса, которая уничтожит РФ

"У него жизнь – это сплошной кошмар. Потому что он просыпается с утра – не знаю, в каком бункере, – и не понимает, что ему дальше нужно делать. Важно, чтобы мы каждый день делали то, чтобы его жизнь становилась все ужаснее, ужаснее и ужаснее. И так оно и происходит", – сказал Данилов.
По его мнению, Путин своими действиями приведет Россию к распаду.
"[Он] как загнанная крыса. Причем он сначала загнал сам себя, а потом его стали загонять действия нашего президента, действия Вооруженных сил и всего нашего народа. Мы не начинали эту войну – эту войну начал Путин против собственного народа. Потому что своими действиями он уничтожит Российскую Федерацию, она прекратит существование в тех пределах, в которых она на сегодняшний день есть, благодаря действиям Путина и его окружения", – подчеркнул Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.
Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.