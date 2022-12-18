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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если Путин хочет применить ядерное оружие, он его применит

Путина может остановить от ядерной войны только единство Запада, считает Зеленский
Путина может остановить от ядерной войны только единство Запада, считает Зеленский
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не использует ядерное оружие только в одном случае – если мир не ослабит поддержку Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента.

"Если Путин решил в какой-то момент использовать ядерное оружие, это не зависит от того, хочет ли Зеленский забрать назад Крым, хочет ли общество поехать к себе на море. Вопрос не в том, это не связано с нашими шагами. Если Путин хочет применить ядерное оружие, он его применит. Так же, как он обещал [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [экс-канцлеру Германии Ангеле] Меркель, всем, что не будет полномасштабного вторжения в Украину, он просто хочет договориться о Донбассе, о Минске и так далее", – сказал он.

Зеленский отметил, что Путин не действует напрямик, а людям, которые говорят одно, а действуют по-своему, нельзя верить.

"Он действует, как выгодно ему – не его людям, не Российской Федерации, а ему и кругу этих патрициев, которые у себя в голове остаются в рабстве. Поэтому использование любого оружия зависит от единства Украины с Европой, Соединенными Штатами, всем миром. И когда он будет это видеть, он ничего не будет использовать, несмотря на то, в каком направлении пойдет Украина. А если мир ослабит позиции поддержки Украины, Путин будет использовать любое оружие", – считает президент.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин вряд ли решится применить ядерное оружие, потому что боится за свою жизнь.

Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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