Зеленский: Если Путин хочет применить ядерное оружие, он его применит

"Если Путин решил в какой-то момент использовать ядерное оружие, это не зависит от того, хочет ли Зеленский забрать назад Крым, хочет ли общество поехать к себе на море. Вопрос не в том, это не связано с нашими шагами. Если Путин хочет применить ядерное оружие, он его применит. Так же, как он обещал [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, [экс-канцлеру Германии Ангеле] Меркель, всем, что не будет полномасштабного вторжения в Украину, он просто хочет договориться о Донбассе, о Минске и так далее", – сказал он.

Зеленский отметил, что Путин не действует напрямик, а людям, которые говорят одно, а действуют по-своему, нельзя верить.

"Он действует, как выгодно ему – не его людям, не Российской Федерации, а ему и кругу этих патрициев, которые у себя в голове остаются в рабстве. Поэтому использование любого оружия зависит от единства Украины с Европой, Соединенными Штатами, всем миром. И когда он будет это видеть, он ничего не будет использовать, несмотря на то, в каком направлении пойдет Украина. А если мир ослабит позиции поддержки Украины, Путин будет использовать любое оружие", – считает президент.