Зеленский об угрозах российских чиновников по поводу систем Patriot: Считаю, что это говорит алкоголь

"Угрозы от некоторых официальных лиц по поводу наличия Patriot на нашей земле – смешные. Считаю, что это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто нетрезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", – сказал президент.
На вопрос, кого из официальных лиц он имеет в виду, президент ответил: "Он поймет". На вопрос, начинается ли его фамилия на "м", Зеленский ответил: "Возможно".
"Думаю, он уже ни на что не начинается, он уже давно закончился", – заявил глава государства.
29 ноября экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что в случае передачи Украине комплексы Patriot станут "законной целью" вооруженных сил РФ.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в октябре, что оптимистично настроен относительно вопроса предоставления партнерами Украине западных танков, в частности, американских Abrams или немецких Leopard, а также истребителей типа американских F-16, F-15 или шведских Gripen. Пока, по его мнению, партнеры в вопросе передачи танков ожидают политического решения США.
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot.
Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем ПРО Patriot, заявил 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.