Зеленский об угрозах российских чиновников по поводу систем Patriot: Считаю, что это говорит алкоголь

"Угрозы от некоторых официальных лиц по поводу наличия Patriot на нашей земле – смешные. Считаю, что это говорит алкоголь в организме некоторых этих официальных лиц, которые очень часто нетрезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", – сказал президент.

На вопрос, кого из официальных лиц он имеет в виду, президент ответил: "Он поймет". На вопрос, начинается ли его фамилия на "м", Зеленский ответил: "Возможно".

"Думаю, он уже ни на что не начинается, он уже давно закончился", – заявил глава государства.

29 ноября экс-президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что в случае передачи Украине комплексы Patriot станут "законной целью" вооруженных сил РФ.