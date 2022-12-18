"Процесс идет". Зеленский ответил на вопрос о возможности передачи Украине систем Patriot

Зеленский отметил, что Украина нуждается в системах ПВО и ведет переговоры с партнерами об их поставке.
На вопрос: "Есть ли у вас заверения, что Украине передадут много Patriot", президент засмеялся и ответил: "Процесс идет. Я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень нам нужно, и все чем мы в Украине занимаемся, – это приближаем результат".
"Для меня это важно, это мои отношения с президентом [США Джо] Байденом. И я думаю, что посмотрим. Мы об этом постоянно разговариваем. Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", – заявил он.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в октябре, что оптимистично настроен относительно вопроса предоставления партнерами Украине западных танков, в частности, американских Abrams или немецких Leopard, а также истребителей типа американских F-16, F-15 или шведских Gripen. Пока, по его мнению, партнеры в вопросе передачи танков ожидают политического решения США.
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot.
Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем ПРО Patriot, заявил 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.