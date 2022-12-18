"Процесс идет". Зеленский ответил на вопрос о возможности передачи Украине систем Patriot

Пока официальной информации о намерениях США предоставить Украине системы Patriot не было Фото: EPA

Зеленский отметил, что Украина нуждается в системах ПВО и ведет переговоры с партнерами об их поставке.

На вопрос: "Есть ли у вас заверения, что Украине передадут много Patriot", президент засмеялся и ответил: "Процесс идет. Я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень нам нужно, и все чем мы в Украине занимаемся, – это приближаем результат".

"Для меня это важно, это мои отношения с президентом [США Джо] Байденом. И я думаю, что посмотрим. Мы об этом постоянно разговариваем. Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", – заявил он.