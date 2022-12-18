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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Процесс идет". Зеленский ответил на вопрос о возможности передачи Украине систем Patriot

Пока официальной информации о намерениях США предоставить Украине системы Patriot не было
Пока официальной информации о намерениях США предоставить Украине системы Patriot не было
Фото: EPA

Процесс обсуждения по поводу передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot идет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 і LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в системах ПВО и ведет переговоры с партнерами об их поставке.

На вопрос: "Есть ли у вас заверения, что Украине передадут много Patriot", президент засмеялся и ответил: "Процесс идет. Я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень нам нужно, и все чем мы в Украине занимаемся, – это приближаем результат".

"Для меня это важно, это мои отношения с президентом [США Джо] Байденом. И я думаю, что посмотрим. Мы об этом постоянно разговариваем. Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", – заявил он.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в октябре, что оптимистично настроен относительно вопроса предоставления партнерами Украине западных танков, в частности, американских Abrams или немецких Leopard, а также истребителей типа американских F-16, F-15 или шведских Gripen. Пока, по его мнению, партнеры в вопросе передачи танков ожидают политического решения США.

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot.

Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем ПРО Patriot, заявил 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, ПРО Patriot
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