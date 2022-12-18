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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о вероятности нового наступления РФ в 2023 году: Желание такое у них есть, я абсолютно уверен

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Зеленский: Россияне постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство
Зеленский: Россияне постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство
Фото: EPA

У России может быть желание начать новое наступление в 2023 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента.

"Мы понимаем, что они будут хотеть этого, скажем так, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство. Я уверен, что они еще не отбросили такие мысли. Мы сейчас не обсуждаем, способны ли они, способны ли мы отразить. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что желание такое у них есть, я абсолютно уверен", – ответил президент.

Контекст:

Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат.

О вероятности нового похода оккупантов на Киев в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря, заявил и министр обороны Украины Алексей Резников.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 17 декабря, что по состоянию на данный момент РФ не готова к новому наступлению.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины
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