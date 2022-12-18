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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сейчас РФ не готова к новому масштабному наступлению – ГУР Минобороны Украины

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Сейчас россияне пока не готовы к новому масштабному наступлению на территорию Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона 17 декабря, трансляцию вел канал "1+1".

"По состоянию на сейчас рашисты не готовы к новому полномасштабному наступлению. Хотя мы с вами должны понимать, что мы живем в условиях полномасштабного наступления с 24 февраля. Речь идет не только о новом наступлении, но и, условно, о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления", – сказал он.

По словам Юсова, "все самое лучшее, наиболее боеспособное, самое элитное и готовое к использованию, что касается живой силы и техники, режим [президента РФ Владимира] Путина уже уничтожил на территории Украины".

"Вернее, уничтожили силы обороны, а он отдал это на утилизацию. Поэтому, что касается численных показателей, они все равно будут ниже, чем в предыдущей операции. Что касается качества – значительно ниже. Потому что высокоточное вооружение, современное вооружение, технологическое вооружение в большинстве своем уже было использовано, или было выведено из строя, или сейчас находится на восстановлении и ремонте. То, что расконсервируется, – это оружие других характеристик и другого состояния", – заявил Юсов.

Контекст:

Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат.

О вероятности нового похода оккупантов на Киев в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря, заявил и министр обороны Украины Алексей Резников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Андрей Юсов, наступление, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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