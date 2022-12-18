Сейчас РФ не готова к новому масштабному наступлению – ГУР Минобороны Украины

"По состоянию на сейчас рашисты не готовы к новому полномасштабному наступлению. Хотя мы с вами должны понимать, что мы живем в условиях полномасштабного наступления с 24 февраля. Речь идет не только о новом наступлении, но и, условно, о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления", – сказал он.

По словам Юсова, "все самое лучшее, наиболее боеспособное, самое элитное и готовое к использованию, что касается живой силы и техники, режим [президента РФ Владимира] Путина уже уничтожил на территории Украины".

"Вернее, уничтожили силы обороны, а он отдал это на утилизацию. Поэтому, что касается численных показателей, они все равно будут ниже, чем в предыдущей операции. Что касается качества – значительно ниже. Потому что высокоточное вооружение, современное вооружение, технологическое вооружение в большинстве своем уже было использовано, или было выведено из строя, или сейчас находится на восстановлении и ремонте. То, что расконсервируется, – это оружие других характеристик и другого состояния", – заявил Юсов.