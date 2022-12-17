"Подпитывает тех, кто ищет причины не продолжать поддерживать Украину". Ходжес не согласился с Залужным, что РФ снова пойдет на Киев

Ходжес считает, что у РФ нет ресурса наступать Фото: ЕРА

Он заявил, что не уверен в способности РФ собрать силы в необходимом для наступления объеме и оценил как неудачную (с использованием нецензуроной лексики) частичную мобилизацию, объявленную Кремлем.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера в данный период времени, по крайней мере, не нужного качества. Последяя частичная мобилизация была кластером F***", – написал он.

Бывший глава сухопутной армии США в Европе предположил, что переоценивая возможности оккупантов, можно ослабить помощь Украине от западных партнеров.

"Преувеличение потенциала новых российских наступлений подпитывает тех, кто ищет причины не продолжать поддерживать Украину", – отметил Ходжес.

I doubt Russia can muster this size force in this time frame, at least not of any quality.The last partial mobilization was a Cluster F***. Exaggeration of potential for new Russian offensives give fuel to those who are looking for reasons not to continue supporting UKR. https://t.co/rjz0fwB0II — Ben Hodges (@general_ben) December 16, 2022

Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация "сработала" и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе-феврале или ближе к весне. В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат.

О вероятности нового похода оккупантов на Киев в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря, заявил и министр обороны Украины Алексей Резников.