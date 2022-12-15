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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный озвучил свой главный вывод о войне с РФ: С таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца

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Залужный рассказал Милли об актуальных потребностях Украины в вооружении и боеприпасах
Залужный рассказал Милли об актуальных потребностях Украины в вооружении и боеприпасах
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов генерал Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Facebook. 

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что поддерживает с Милли постоянный диалог. 

"Актуализировал вопрос предоставления силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии. Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией – с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца. Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – написал он.  

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0qEhhJPCyBeXRuv3NdqAP9ZjgeaoDsBUwE69HkM2w5FqmooYPAqngL1hjLNmWQCgCl

Контекст:

13 декабря Залужный, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Алексей Резников обсуждали поддержку Соединенными Штатами Украины с Милли, а также советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Пентагона Ллойдом Остином. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, вооружение, боеприпасы, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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