Залужный озвучил свой главный вывод о войне с РФ: С таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца

Залужный рассказал Милли об актуальных потребностях Украины в вооружении и боеприпасах Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что поддерживает с Милли постоянный диалог.

"Актуализировал вопрос предоставления силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии. Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией – с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца. Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – написал он.