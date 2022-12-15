Залужный озвучил свой главный вывод о войне с РФ: С таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца

Об этом Залужный сообщил в Facebook.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что поддерживает с Милли постоянный диалог.
"Актуализировал вопрос предоставления силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии. Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией – с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца. Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины", – написал он.
13 декабря Залужный, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Алексей Резников обсуждали поддержку Соединенными Штатами Украины с Милли, а также советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Пентагона Ллойдом Остином.